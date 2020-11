L’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non finisce, e, anzi, continua a gonfie vele. Lo confermano le foto pubblicate dalla showgirl in occasione del terzo anniversario, che ritraggono i due innamorati uniti e più felici che mai.

Sembrava un amore ormai al capolinea quello tra Chechu e Ignazio, destinato a terminare poco dopo la sua nascita come la gran parte degli amori nati all’interno della Casa del Grande Fratello. Ma superata una piccola crisi estiva la coppia è tornata più forte che mai e si concede qualche giorno di relax a Cortina per festeggiare il terzo anniversario.

L’inizio della storia d’amore

Una storia seguita dagli schermi di tutta Italia, quella iniziata tra la showgirl argentina e il figlio del celebre ciclista nella casa del Grande Fratello. Era il 2017, e la ex naufraga dell’Isola dei Famosi stava con l’allora fidanzato Francesco Monte. Ignazio, anch’esso concorrente nella Casa, era riuscito a fare capitolare la bella Chechu, la quale dopo un lungo periodo di riflessione aveva deciso di portare a termine la relazione con Francesco. Subito dopo l’inizio della loro storia, Cecilia e Ignazio avevano fatto i bagagli ed erano andati a vivere insieme. Una decisione forse un po’ affrettata ma, del resto, alla convivenza erano già stati abituati all’interno della Casa. L’anno scorso i due facevano persino progetti: “Un figlio e un matrimonio”.

La crisi la scorsa estate

Poi, di colpo, Agosto l’hanno trascorso lontani. Lui ha fatto le vacanze ad Ibiza, lei al largo di Capri. Ad alimentare ulteriormente le voci è stata la passerella di lei sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia: Cecilia non era accompagnata ed Ignazio è arrivato invece solo dopo qualche giorno. I due sembravano allontanarsi sempre di più, e sui social non confermavano né smentivano. Ma la showgirl e lo sportivo sono rimasti separati solo il tempo di una pausa di riflessione.

La riappacificazione

La fiamma tra i due si è riaccesa in Trentino, subito dopo il festival. A confermarlo, una foto pubblicata su Instagram che li ritrae sorridenti insieme in bicicletta, nella tenuta della famiglia Moser. “Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna”, ha raccontato lei sul social, “Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle”.

I festeggiamenti per il terzo anno della coppia

“La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro”, ha scritto online Ignazio Moser, celebrando con una foto i “tre anni di noi“. Per l’occasione i due hanno organizzato una fuga a Cortina, opportunamente documentata sui profili Instagram con spettacolari foto panoramiche che hanno ottenuto moltissimi like e commenti da parte dei follower.

Armonia ritrovata per la coppia quindi, che sembra così aver scacciato definitivamente ogni dubbio su una possibile rottura.