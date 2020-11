Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, mostra su Instagram la sua nuova innamorata e dichiara “volevo proteggerla”

Luigi Mastroianni, Ex Tronista di Uomini e donne e famoso Dj italiano, ha ufficializzato il suo fidanzamento sul suo profilo di Instagram.

Mastroianni nel 2018- 2019 è stato prima corteggiatore e poi tronista a Uomini e Donne, programma di Maria De Filiippi, durante il suo percorso da tronista ha scelto Irene Capuano, ma la loro storia è durata giusto qualche mese.

Luigi si è sempre distinto dagli altri tronisti per il suo carattere pacato e per la ricerca continua del vero amore, diciamo che fino ad oggi gli è sempre andata male, prima nel suo percorso da corteggiatore, dove è stato la scelta di Sara Affi Fella per poi scoprire, dopo qualche giorno, che in realtà quest’ultima era ancora fidanzata con il suo ex fidanzato Nicola Panico, e dopo nel suo percorso da tronista quando finalmente sceglie la Capuano dopo mesi di tira e molla, ma dopo qualche mese dall’uscita del programma i due si accorgono di non essere compatibili insieme e quindi si lasciano definitivamente.

Leggi anche -> Mastroianni e il suo percorso a uomini e donne

L’ex tronista presenta la sua nuova fiamma

L’ex tronista finalmente viene allo scoperto dopo mesi di vociferazioni sui social, e dà ufficialmente la conferma del suo fidanzamento proprio tramite Instagram, dove quest’estate aveva pubblicato le foto con una donna bionda misteriosa senza dare indizi su chi fosse.

Ma proprio ieri ha postato una foto sul suo profilo: i due in un tenero abbraccio si baciano, lei biondissima e bellissima con un vestito scintillante si è appena laureata come capiamo dalla corona d’alloro e Mastroianni, proprio per questo evento, ha voluto presentarla ai suoi followers e scrive “lei è Anna” .

L’ex tronista spiega il motivo per cui non ha confermato prima la notizia del suo fidanzamento, Mastroianni descrive la sua ragazza come molto riservata e che non voleva rendere noto al pubblico il volto della ragazza per proteggerla da mondo di gossip di cui lui fa parte ma che ad Anna non interessa.

Luigi nel giorno della laurea della sua ragazza si è deciso a presentarla a tutti e dice “oggi ero particolarmente fiero di lei tanto felice per lei.. e ci tenevo a dirlo a tutti voi” e aggiunge “ti amo” e si augura di avere ancora tanti bei momenti come questo insieme alla sua amata Anna.

L’ex tronista con questa dedica sembra finalmente fare sul serio con questa nuova ragazza, non sappiamo per il momento il cognome di Anna e come si siano conosciuti, anche perchè lui è stato molto attento a non taggarla nel post di Instagram.

Nei prossimi giorni ci aspettiamo che Mastroianni ci dia qualche informazioni in più sulla sua nuova fiamma, intanto gli facciamo i migliori auguri per l’inizio di un nuovo percorso pieno d’amore.