Ballando con le stelle, è scontro tra Carolyn e Costantino: “Ignorante sei tu”

È nata durante la puntata di Ballando con le stelle la diatriba che ha visto protagonisti il concorrente Costantino delle Gherardesca e uno dei giudici, Carolyn Smith, continuata poi con un post pubblicato da Costantino sul suo profilo Instagram.

Scoppiettante è stato lo scambio di battute tra i due. Finita l’esibizione, che impegnava Costantino e la maestra Sara Di Vaira in un bel paso doble, la coppia in gara si è sottoposta al giudizio di rito della giuria tecnica. Al turno di Carolyn Smith, però, è scoppiata la polemica: secondo il duo, infatti, il giudice mostrerebbe particolare antipatia nei loro confronti. Un po’ come quando, a scuola, il professore se la prendeva sempre con il solito alunno. E non hanno tutti i torti: i giudizi nei loro confronti, da parte della “professoressa” Smith sono sempre molto tecnici, severi e, talvolta, ingiustificati.

“Ignorante” “No, ignorante sei tu”

L’ex conduttore di Pechino Express allora non si è trattenuto e le ha ricordato che grande parte dello show è fatto anche dalla capacità dei ballerini di intrattenere e divertire il pubblico, accusando il giudice di comportarsi nei loro confronti come se ci si trovasse in una gara di ballo per soli professionisti e di concentrarsi troppo sull’aspetto tecnico. Di tutta risposta la Smith ha risposto di non aver gradito i commenti negativi riguardo il ballo assegnato. Ed ecco che la reazione di Costantino è arrivata immediata: Ma era solo una battuta! Chi non capisce l’ironia è un ignorante”, “Ignorante sei tu!” ha ribattuto infastidita l’insegnante di danza.

L’intervento di Milly Carlucci

É dovuta intervenire Milly Carlucci per mettere fine alla lite in diretta, consigliando di risolvere i problemi dietro le quinte oppure tramite i social, ma Costantino ha continuato a lamentare l’ingiustizia nei loro confronti, sostenendo che ci sarebbero troppi pregiudizi sul loro conto e che l’ultimo appiglio sarebbe stato il voto del pubblico.

Il post di Costantino

Dopo la puntata Costantino ha pubblicato un lungo post su Instagram in sui ha spiegato la sua versione dei fatti ma nel quale comunque non ritira quello che ha detto e, anzi, lo conferma. Il pregiudizio nei confronti di lui e di Sara continua ad essere l’argomento centrale, insieme ad una nuova frecciatina sui moralisti che non capiscono l’ironia. In conclusione al post il conduttore accenna ad una questione che gli sta molto a cuore: il rispetto per la sua compagna di ballo: “Sara è una professionista di grande spessore, il ballo è la sua vita, ed è anche una grande signora: non ha sottolineato i suoi problemi personali che sta vivendo da ballerina professionista (ha una scuola di danza). […] L’unica cosa che non accetto è che Sara debba ricevere del fango (indirettamente) per colpa mia.”