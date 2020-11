Natalia Paragoni ha cercato di difendere il suo fidanzato, Andrea Zelletta, ma la sorella di Tommaso Zorzi non ci sta e replica su twitter, rivediamo quello che è accaduto.

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Natlia Paragoni è intervenuta sui social per commentare la madre di Massimiliano Morra, che invitata nel programma per fargli una sorpresa, ha lanciato pesanti accuse ad alcuni concorrenti della casa, in particolare a Maria Teresa Ruta, definiti dalla donna atti di bullismo.

La Ruta si è semplicemente difesa dicendo di aver dato dello “scalda banco” a Morra ma senza cattiveria voleva semplicemente spronarlo a emergere nella casa, non voleva assolutamente offenderlo.

La Paragoni vedendo questa scena ha postato sul suo profilo Instragram delle storie, dando ragione alla madre di Massimiliano, “donna saggia anche io la penso come lei” e ancora ” io la penso come lei sul bullismo, in tante situazioni che si sono create durante questo Gf”, insomma Natalia sta insinuando che questo non sia l’unico atto di bullismo avvenuto all’interno del programma, in molti pensano che la modella stia difendendo il suo fidanzato, Andrea Zelletta, il quale come Morra, è stato etichettato da molti sui social come comodino per la sua assenza di contenuti all’interno della casa e per non creare dinamiche interessanti, come una sorta di soprammobile.

anche Francesca Pepe, o meglio conosciuta come Francesca con la k, ha più volte provocato Zelletta chiamandolo comodino, e ieri sera, durante la puntata ha invaso la pagina Instagram di Andrea con numerosi commenti sotto le sue foto tra cui “ è uscito per fare il restauro ma il falegname si è rifiutato di metterci mano, ciao comodino”, la modella ha continuato a commentare con delle risate sotto alle foto di Andrea.

Leggi anche->leggi anche Francesca Pepe contro Adua: “hai toccato le mie cose”

Interviene la Sorella di Tommaso Zorzi

Qualche ora fa, Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, ha voluto rispondere alle storie della Paragoni che insinua che ci sia del bullismo tra i concorrenti.

Gaia ha voluto mettere a tacere l’ex corteggiatrice, infatti su twitter ha preso la foto di Natlia in cui scrive “etichettare una persona è già li un atto di bullismo” e l’ha ricondivisa postando insieme la definizione di bullismo, facendo capire alla Paragoni che la sua idea di bullismo è sbagliata e che dare del “comodino” o del “scalda banco” non è un atto di violenza.

Vi prego non sminuiamo questo termine a tal punto che commentare nel contesto di un reality delle persone come ‘scaldabanchi’ e ‘comodino’ diventa un atto di bullismo. — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) November 3, 2020

Ora non ci resta che aspettare la replica di Natalia Paragoni, come reagirà?