Gf vip, Francesca Pepe contro Adua Del Vesco: “Hai toccato le mie cose?”

Da quando è entrata nella casa Francesca Pepe non si è certo risparmiata. La ragazza non fa altro che discutere… e gli altri inquilini non sembrano apprezzarla.

Ennesima discussione nella casa più spiata d’Italia tra Francesca Pepe ed Adua del Vesco. La lite, scoppiata in zona beauty, è stata provocata da Franceska, che ha accusato la coinquilina di averle toccato le cose. “Non ho toccato le tue cose”, si è difesa l’ex di Massimiliano Morra, ma la modella non ha voluto sentire ragione e la lite – l’ennesima – era ormai inevitabile. “Ho di fronte un muro, hai ragione tu, cosi sei contenta“, ha chiosato Adua. E in difesa di quest’ultima sono intervenuti anche Francesco Oppini e Dayane Mello. Esasperata, dopo uno scambio di battute poco tranquille, Dayane ha rovesciato l’intero beauty di Franceska, gettando le sue cose per terra.

La situazione ormai è fuori controllo… ⚡️ #GFVIP Pubblicato da Grande Fratello su Lunedì 28 settembre 2020

Da quando è entrata nella casa del Gfvip, Francesca con la kappa non ha smesso di far discutere ed ha preso discussioni con quasi tutti gli inquilini. Primo fra tutti, Tommaso Zorzi. I due si sono punzecchiati in continuazione fino a quando, qualche giorno fa, sembrano aver ritrovato la serenità deponendo l’ascia di guerra. Ad averla alzata è stata invece Stefania Orlando, che ieri ha sbroccato contro di lei: “Sei una provocatrice. Capra, come direbbe il tuo ex Sgarbi”. A scatenare le ire, il fatto che la ragazza voleva mangiare le uova nonostante i coinquilini avessero cucinato altro. Così, quando le hanno fatto notare che dovevano conservarle e si doveva adattare senza mangiare tutti i limoni, lei ha cominciato a provocare: “Non ho niente da mangiare, per vivere bisogna mangiare. Mi sono allenata e non volevo i carboidrati”. Zorzi le ha spiegato che tutti avevano mangiato le stesse cose sue, ma la Pepe, con il piatto pieno davanti, ha continuato: “Ieri sera non ho mangiato”. E la motivazione l’ha data Stefania Orlando: “Sapete perché? Perché altrimenti il vino non le dava alla testa, me lo ha detto lei. Basta, lasciatela stare, lei vuole questo, provocare per fare la vittima”. Così, la Pepe ha contraccambiato le accuse, criticando i coinquilini e facendo notare di aver buttato un kiwi marcio che Stefania si era portata in camera. “L’ho trovato mentre pulivo la camera, poi se vi piace stare nello sporco…”, ha detto la modella provocando nuovamente la Orlando.

“Non permetterti di dire che spreco il cibo. Il kiwi era maturo, non marcio e non ti permettere di toccare le mie cose! Ma guarda se mi devo sentire dire a 50 anni che rubo il cibo! Lo hai buttato nella spazzatura senza dirmi niente, ma come ti permetti?”, ha gridato Stefania, dopo aver recuperato il kiwi in questione, a suo dire non marcio. “Sei bugiarda, bugiarda! Fly down come hai detto ad altri, fly down. Stai calma e porta rispetto. Questo kiwi non è marcio. Come dice il tuo ex fidanzato: capra, capra, capra”, ha gridato Stefania, portata via da Matilde Brandi che ha provato a calmare gli animi. Le discussioni, in quella che è stata una domenica per niente tranquilla, sono continuate con Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, oltre che nuovamente con Tommaso Zorzi al quale aveva mangiato, senza chiedere il permesso, la fetta di pane che si era appositamente scongelato. Sicuramente, nella puntata del Gfvip in onda questa sera, si tornerà sull’argomento. E chissà che Signorini non esploda di nuovo…

Fonte: Grande Fratello