Vediamo insieme per quale motivo Benedetta Rossi ha avuto una particolare reazione quando si è accorta di come dormiva.

Lei come tutti sappiamo è una delle più note food blogger, ovvero Benedetta Rossi, che nelle ultime ore ha avuto una particolare reazione ad un fatto in particolare.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Benedetta Rossi incredula: “Ma come ti sei addormentato?!”

In questo momento possiamo ammirare la bravissima Benedetta Rossi, tutti i sabato pomeriggio in televisione con le puntate del programma Fatto in casa per voi, che riscuotono sempre un enorme successo di pubblico.

LEGGI ANCHE —> YARI CARRISI E LA SUA FIDANZATA THEA: “SOGNIAMO UNA CANZONE CON AL BANO E ROMINA”

A fine mese, poi, dovrebbe uscire anche la sua quinta opera letteraria, ovvero una raccolta di ricette ed aneddoti legati alla cucina.

Benedetta ha iniziato tutto come se fosse un “gioco”, ma con il passare dei mesi e degli anni ha raggiunto le vette per quanto riguarda la cucina.

Le sue ricette sono sempre un assicurazione che il risultato viene spettacolare, anche per chi non è molto pratico ai fornelli.

LEGGI ANCHE —-> ELISA ISOARDI è LA PRIMA VOLTA CHE SUCCEDE: TUTTI INCREDULI!– VIDEO

Ma torniamo alla sua vita privata, che mostra senza problemi, sul suo profilo social di instagram.

In queste ultime ore si è stupita per qualcosa che è accaduto in casa, e per la precisione sul divano, ma chi avrà combinato cosa?

Questa volta ha catturare l’attenzione di Benedetta è stato il piccolo di casa, Cloud, che ha lasciato senza parole la sua padroncina, per come si è addormentato.

Infatti come lei stessa ci mostra, dorme a pancia in su con tutte le zampe piegate, e la testolina che è all’indietro sul bordo del divano.

Un fatto davvero divertente che fa sorridere Benedetta ed il marito Marco, i vostri cuccioli di casa dormono anche loro in modo divertente e particolare, oppure no?