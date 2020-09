Yari Carrisi e la sua fidanzata Thea Cardi: “Sogniamo una canzone con Albano e Romina”

Yari Carrisi , figlio di Albano Carrisi e Romina Power, racconta in un’intervista a Il Corriere la sua relazione con la giovanissima Thea Cardi. E parla di papà Albano e Romina…



“Siamo una coppia potente, ci vogliamo bene”: a dirlo è Yari Carrisi , figlio di Albano Carrisi e Romina Power, in riferimento alla sua love story con la giovanissima fidanzata, Thea Cardi. Il ragazzo definitivamente archiviato la lunga storia d’amore con Naike Rivelli e ha invece ritrovato la serenità al fianco della nuova fidanzata, che ha ben 15 anni meno di lui. I due, uniti nell’amore, sono anche uniti nel lavoro tanto che starebbero già pensando ad un loro primo concerto insieme. Conducono stili di vita simili: suonano e cantano mantra dell’Himalaya e si dedicano a meditazione e yoga. Ciò che è difficile, per i due, è mettere da parte l’alone di popolarità e di confronto che lega i due ai genitori. “Mio padre e mia madre sono stati una coppia talmente potente, powerful, per usare il cognome di lei, che è difficile uscire fuori da quella luce”, dice Yari Carrisi in un’intervista a Il Corriere. “Sono il simbolo della coppia e chi vuole trovare una somiglianza con noi si ritrova una strada asfaltata”, prosegue il ragazzo. Thea Cardi gli fa da eco: “La storia che hanno avuto i suoi genitori è un dono, quindi è bello poter essere loro amici”. I due potrebbero essere, dice Yari, quella coppia mitica, che ha fatto successo in tv, degli anni 60-70: tra Romina e Albano c’era collaborazione vera, producevano pezzi insieme, musica di alta qualità che se in Italia non ha mai preso piede, all’estero decisamente. Insomma, loro due erano spiriti liberi e lo stesso spirito è quello che ha Yari.

Thea Cardi è stata conosciuta su Internet, mentre lui stava girando una sorta di documentario sull’India. “Non è che vorremmo cantare i pezzi di Al Bano e Romina, è che vorremmo cantare ‘con’ Al Bano e Romina. Stiamo aspettando di trovare il pezzo giusto, che ci veda coinvolti anima e cuore, al di là di un ritornello”. Del resto, con Romina hanno già cantato insieme “Don’t Worry, Be Happy”. “Per noi è importante utilizzare, in senso buono, la nostra unione per trasmettere un messaggio che alzi il livello di coscienza degli altri. Per me Romina è una cara amica, una donna meravigliosa, un esempio di donna cara e amorevole con la quale condivido l’interesse per la spiritualità”, ha raccontato Thea. E infine, una dedica romanticissima da parte di lui: “Noi siamo insieme da molte vite. Il nostro è un reincontro, ci siamo ritrovati. E abbiamo deciso di condividere un lungo pezzo di strada”. Insomma, l’amore va avanti da poco. Ma la passione e la complicità… è alle stelle.

