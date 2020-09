Bianca Guaccero ha pubblicato un post su Instagram dove ha svelato tutti i dettagli per l’inizio della nuova stagione di Detto Fatto

La nuova stagione di “Detto Fatto” si avvicina per la gioia dei fan della trasmissione e di quelli della conduttrice. Nel mese di luglio scorso era stata proprio lei a dare l’annuncio del ritardo dell’inizio del suo programma. Che per motivi tecnici non avrebbe avuto inizio ai primi di settembre. Adesso la diretta interessata ha dato la conferma su Instagram. Con la notizia ufficiale della prima puntata che ha scatenato l’entusiasmo da parte dei fan. Non ci sono più dubbi, si dovrà aspettare un mesetto circa per vedere la conduttrice intrattenere i suoi telespettatori con un programma molto seguito grazie alle storie che racconta. Come detto è stata lei, dalla sua pagina Instagram, a dare tutti i particolari di questo nuovo inizio: “Hai una storia da raccontare? Commovente? Divertente? Interessante? Unica? La storia della TUA vita? Vuoi venire a raccontarla a Detto Fatto? Scrivi a [email protected] e noi daremo voce alla TUA storia. @dettofattorai dal 26 Ottobre in onda tutti i giorni dalle 15 alle 17:30 dal Lunedì al venerdì su @instarai2”. Si parte come si legge dal messaggio, dal 26 ottobre, con le puntate confermate nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Bianca Guaccero potrà così tornare a farsi ammirare dal suo pubblico, che in questi giorni ha avuto la possibilità di apprezzarla in tanti scatti su Instagram. Con la sua bellezza che le garantisce, oltre ovviamente alla sua bravura, di avere un seguito importante nelle sue apparizioni pubbliche. Che siano televisive o sul web poco cambia, il dettaglio che emerge resta sempre quello della passione del pubblico nei suoi confronti. Che a breve potrà vederla anche nelle vesti di attrice grazie alla partecipazione al film “Il medico della mala”. Insomma, un momento magico per la conduttrice ed attrice che rimane amatissima dagli italiani.