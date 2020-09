“Non ho più niente a che fare con questo personaggio”: tra Alessia Messina e Balotelli è finita

Deve essere finita ( e male) tra Alessia Messina e Mario Balotelli. La ragazza ha chiarito di non avere più nulla a che fare con lui.

La relazione tra Alessia Messina e Mario Balotelli è durata meno di un gatto in tangenziale. Il tempo di qualche scatto in copertina, di qualche rumors, di qualche vociare sui social e poi… fine della storia. E a giudicare dalle frasi dell’ex corteggiatrice di Amedeo Andreozzi deve essere finita anche male. Era stato proprio Mario Balotelli a confermare le voci circa una possibile laison con il volto del mondo Maria De Filippi. “Sono fidanzato e innamorato, ma niente interferenze”, aveva raccontato a Chi il calciatore, dopo che alcuni paparazzi avevano paparazzato i due in atteggiamenti intimi a Piazza Armerina, in Sicilia. Super Mario, già padre di due bambini, Pia e Lion, sembra essere volato in provincia di Enna dopo appena un mese dall’inizio della relazione con la Messina. Ma la storia… ahimé, è già finita.

Dapprima è stato Mario Balotelli, qualche giorno fa, a far intuire la fine della love story in alcune Ig stories. “Essere single non è una colpa – ha scritto sul social – essere fidanzati neanche! Ma conoscere la persona che dice di essere A ma in fondo è B si… perché bisogna dare il proprio tempo a chi davvero se lo merita e lo valorizza quindi, in questo caso, la colpa non loro ma nostra”. Un messaggio abbastanza chiaro e che faceva intuire tempi non rosei tra i due. E infatti, dopo poco, al suo messaggio è seguito quello di Alessia. “Le persone diventano cieche davanti ai propri errori, ma mai muti per gli errori degli altri”. Discutere, confrontare, dialogare, affrontare i problemi, ammettere colpe non condannare… Questo vuole dire maturità. Ricomincio da me”, ha scritto Alessia. E poco fa è stata Alessia, ancora una volta, a confermare la fine della storia. La ragazza ha pubblicato uno stralcio di conversazione con il calciatore. “Tu vedrai il vero Mario, Alessia. Tu sei tutto ciò che voglio nella mia vita ed in futuro. Capito, Alessia???”, scrive lui. Poi, due chiamate senza risposta. L’ex corteggiatrice ha quindi scritto in didascalia: “Scusate se pensavo di essere fidanzata. Di una popolarità così non ne ho bisogno”. In una storia successiva, la ragazza ha risposto ad un tag di un sito di Gossip che l’aveva identificata con una ragazza fotografatasi a casa di Balotelli. “No, non sono io. Non ho più niente a che fare con questo personaggio”, ha chiosato Alessia. Il calciatore, quindi, replicherà? E intanto.. Alessia cambia capelli…