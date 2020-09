Vediamo insieme la fidanzata di Yari Carrisi, dove molti hanno notato una particolare somiglianza con mamma Romina Power.

Lei è una mamma molto protettiva e soprattutto molto famosa e conosciuta in tutto il mondo, stiamo parlando di Romina Power.

Ma vediamo insieme che cosa c’entra e cosa ha fatto il figlio Yari.

Yari Carrisi: la fidanzata Thea è una goccia d’acqua con Romina Power

L’unico figlio maschio di Romina Power, è Yari Carrisi, e da qualche settimana è felicemente fidanzato, con una donna davvero molto bella, ed altrettanto brava.

Yari ha 47 anni mentre la bellissima Thea Crudi ha 32 anni, ma vediamo insieme come si sono conosciuti.

Il figlio di Romina ha rilasciato una lunga intervista al giornale il Corriere della sera, ed ha toccato vari punti.

Yari ha iniziato dichiarando che stava registrando, e preparando un programma che si chiama Pellegrinaggi, in India tra il 2018 ed il 2019, ma successivamente ci sono stati problemi.

Ha iniziato cercando persone in Italia per poter terminare il suo progetto, e tramite internet ha conosciuto la bellissima Thea, che è venuta in Puglia per un concerto.

Thea ha dichiarato che non era a conoscenza di Yari, perché sapeva di dover incontrare solamente Romina Power.

Ma alla secondo volta che si è incontrata con Yari ha deciso di trasferirsi ad Otranto con lui dichiarando le seguenti parole:

“Mi ha chiesto: tu cosa vuoi fare? E io ho risposto: voglio vivere con te”.

Per molti ammiratori, poi, la somiglianza di Thea con Romina Power è davvero sorprendente e lascia senza parole, come se si stesse riformando il duo musicale composto da Al Bano e Romina.

E voi cosa ne pensate di questa somiglianza, oppure non siete d’accordo?