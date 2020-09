Elettra Lamborghini si è sposata! E’ stata la cantante a postare una foto in abito da sposa insieme al marito Afrojack. La gioia dei fan

La cantante ed il Dj si sono sposati oggi in una splendida location sul lago di Como. La scelta per la coppia di neo sposi è andata su Villa Balbiano, dove insieme a parenti ed amici hanno potuto coronare il loro sogno. E’ stata la cantante bolognese a dare la notizia ai suoi follower, in abito bianco insieme al marito. Raggiante e sorridente, appare felice di aver finalmente realizzato il sogno, solo rinviato di qualche mese a causa dell’emergenza coronavirus. Infatti i due avevano programmato inizialmente la data delle nozze per inizio settembre. Ma per gli eventi tristi che si stanno verificando in Italia la data è stata spostata di qualche settimana. Dalle prime foto che circolano in rete si può ammirare l’abito bianco della cantante, con un evidente scollatura che non è passata inosservata. Gli sposi sono apparsi emozionati ma felici, ma anche gli amici stretti come per esempio Iconze che si è detto molto contento per la felicità della sua amica. L’emozione e l’entusiasmo ha raggiunto tutti i fan della coppia, soprattutto quelli di Instagram che dal momento della pubblicazione della foto della diretta interessata si sono scatenati con like e commenti per fare gli auguri ad uno dei personaggi più seguiti della rete. Tra i messaggi al post si nota quello di Francesca Cipriani ma anche quello di Iconize che scrive “Piango” sotto al post per confermare la sua forte emozione. Anche Simona Ventura ha voluto omaggiare Elettra Lambirghini nel giorno del suo matrimonio con un “Auguri principessa”. Tantissimi anche i messaggi dei follower con lei che è apparsa davvero bellissima e sexy come sempre anche nel giorno del suo matrimonio. Per tutti, di seguito la foto che la cantante ha postato su Instagram.