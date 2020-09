Vediamo insieme il look scelto dalla bravissima e bellissima Diletta Leotta, per scendere in campo, dove l’occhio però, cade proprio lì.

Diletta Leotta è una donna davvero molto bella, che in molti ammirano anche per la sua simpatia e bravura nel suo lavoro.

Vediamo insieme cosa ha scelto di indossare ieri sera che ha lasciato tutti senza parole.

Diletta Leotta scende in campo: “Fai rialzare tutto!”

Il suo lavoro è davvero sotto l’occhio di tutti, perché in campo con tutti uomini, stiamo parlando della bravissima e bellissima giornalista sportiva, Diletta Leotta.

LEGGI ANCHE —-> CAN YAMAN: COME AVERE LA POSSIBILITà CHE IL BEL ATTORE VENGA A CASA VOSTRA

In questo momento particolare, le partite ancora non sono iniziare con tutto il pubblico, ma forse, a breve sarà possibile avere gli spettatori negli stadi.

La bellezza e la simpatia di Diletta Leotta, sono disarmanti, e questa estate è stata al centro del gossip nazionale, per via della fine del suo amore con Daniele Scardina.

In questi giorni, poi, Diletta a stupito tutti con l’uscita del suo primo libro, dove si è aperta completamente al pubblico ed ha raccontato anche particolari della sua vita privata e dei suoi esordi sul piccolo schermo.

LEGGI ANCHE —-> BENEDETTA ROSSI CONFESSIONE PARTICOLARE: “NON RIESCO A SEPARARMENE”

Ma torniamo al look che la bravissima Diletta ha scelto per commentare la partita di ieri sera allo stadio, ovvero Inter Fiorentina.

In molti sono rimasti senza parole per il bellissimo completo bianco con pantaloni ed i dettagli oro, ma l’occhio è caduto sulla scollatura della giacca.

Perché davvero molto profonda, ed il suo florido e bello décolleté veniva esaltato e lo sguardo non poteva che cadere lì, per la maggior parte del pubblico maschile.

La bellezza e la sua sensualità è sempre moltissimo, senza però mai risultare eccessiva o addirittura volgare.

E voi cosa ne pensate della bellissime Diletta Leotta come donna e come presentatrice calcistica? Vi piace il look che ha scelto?