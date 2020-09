Vediamo insieme che cosa ha detto Benedetta Rossi ieri su Instagram, e per quale motivo non riesce a separarsi da qualcosa in particolare.

Benedetta Rossi è, come tutti sappiamo, una super food blogger, che riesce a far cucinare anche chi non è molto bravo.

Ma vediamo insieme che cosa ha detto nella giornata di ieri.

Benedetta Rossi confessione particolare: “Non riesco a separarmene”

Tutti i suoi fan hanno modo di vederla il sabato con il suo programma, Fatto in casa per voi, con le nuove puntate, e stiamo parlando di lei, Benedetta Rossi.

In molti, però aspettano anche l’uscita del suo quinto libro di ricette, e non solo, perché potremmo trovare anche varie curiosità, come lei stessa ha rivelato qualche tempo addietro.

Tramite il suo profilo Instagram, Benedetta aggiorna sempre quello che le succede i suoi ammiratori.

Qualche giorno fa, infatti ha confessato che era andata a fare shopping per delle uscite che dovrà fare per promuovere il suo libro, ma ha dichiarato che si è fatta aiutare anche dalle persone che erano in negozio per scegliere.

Ma torniamo alle stories che ha pubblicato nel pomeriggio di ieri, dove ha dichiarato che è molto affezionata a qualcosa, e che difficilmente se ne separa.

Benedetta ieri, ha infatti deciso di iniziare il cambio stagione, e dalla mattina, fino al primo pomeriggio era ancora super impegnata.

Ha confessato poi, che difficilmente riesce a staccarsi e a gettare qualche capo, perché legato magari ad un ricordo in particolare della sua vita.

Ha chiesto poi anche al suo pubblico, che la segue, di rispondere ad un sondaggio per capire quanti sono come lei.

E voi quando dovete fare il cambio stagione cosa fate? Siete per buttare molte cose, oppure come Benedetta Rossi tenete tutto?