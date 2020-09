Diletta Leotta, il sorriso fa innamorare: “La differenza è che scelgo io”

Diletta Leotta, il suo sorriso è irresistibile e fa innamorare i suoi follower. La conduttrice in gran forma rimane la regina del web

La giornalista e conduttrice è una delle protagoniste assolute del web. Bellezza e sensualità, ma anche un fisico perfetto: sono queste le qualità che le permettono di conquistare i suoi follower. Che da sempre la seguono con passione e costanza. Ad ogni sua pubblicazione infatti sono migliaia i like ed i commenti ad esaltare la sua personalità. Tantissimi i suoi ammiratori che si dichiarano innamorati pazzi della bellezza siciliana. Che ha trascorso l’estate tra i magnifici scenari della Sicilia e della Sardegna. Due isole che, per diversi motivi, porta nel cuore. La prima è la sua terra, la seconda le ha permesso quest’anno di conoscere dei posti mozzafiato che non immaginava di scoprire. Tanti i post su Instagram che hanno fatto perdere la testa ai follower a suon di curve e bikini mozzafiato. Poi è arrivato il mese di settembre che da un lato ha sancito la fine dell’estate. E dall’altro il mese della ripresa delle attività lavorative in radio ma anche in televisione. Ma settembre è stato un mese particolare anche perché è quello dell’uscita del suo libro “Scegli di sorridere”. Anche con l’ultimo post Diletta Leotta ha voluto ricordare ai suoi follower l’uscita del libro. Invitando chiunque fosse interessato a provvedere all’acquisto. Ma i fan si sono persi anche nel suo di sorriso, che è emerso dalla foto che abbiamo pubblicato sotto. Migliaia gli ammiratori che si sono complimentati con lei per il libro ma anche per la sua bellezza. “Un sorriso che acceca” ha scritto qualcuno. In evidenza anche le sue doti fisiche che emergono dalla maglietta sottile, con i follower che hanno davvero potuto ammirarla in tutta la sua bellezza e sensualità. Un post che ancora una volta ha reso onore probabilmente al personaggio più amato dagli italiani.