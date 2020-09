Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente, Raimondo Todaro, intervistato da Storie Italiane, sulla Rai.

Il famoso ballerino del programma serale di Milly Carlucci, Raimondo Todaro, ha fatto una dichiarazione particolare.

Vediamo insieme cosa sta succedendo e quali sono le sue condizioni mediche.

Raimondo Todaro dichiara: “Se non mi fanno uscire….scappo!”

Il programma che presenta la bravissima e super seguita Milly Carlucci, ha avuto vari problemi a livello medico.

Come prima cose alcuni concorrenti sono risultati positivi al Coronavirus, tra i quali c’è anche Samuel Peron, che recentemente era risultato negativo al tampone, ma al successivo è risultato nuovamente positivo su tutti e tre i fattori di reattività.

Successivamente, e per la precisione dopo essersi esibito la scorsa settimana con la sua ballerina, ovvero Elisa Isoardi, anche Raimondo Todaro ha avuto problemi di salute .

Infatti è stato operato d’urgenza per l’appendicite, e Milly nella giornata di ieri era andato a trovarlo per vedere se fosse possibile vederlo nel programma questo sabato.

Ma oggi, tramite il programma Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, ha mandato un breve video sul loro profilo social di Instagram.

In questo video possiamo vedere Raimondo Todaro che dichiara, che nel caso non lo fanno uscire dall’ospedale, dato che lui da oggi sta in piedi, esce dall’uscita di sicurezza e scappa.

Al momento non possiamo sapere, e forse non parteciperà al programma Ballando con le Stelle, e potremmo vedere Elisa Isoardi esibirsi da sola in pista, cosa che non è mai successo in tutte le edizioni.

Secondo voi come andrà a finire? Raimondo Todaro parteciperà oppure no al programma, magari non come ballerino ma seduto nel pubblico?