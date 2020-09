Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Yari Carrisi, fratello di Ylenia, sulla sua scomparsa e per quale motivo parla solamente adesso.

La scomparsa di Ylenia Carrisi è avvolta nel mistero da moltissimi anni, e di lei si sono perse le tracce.

Ma vediamo insieme che cosa ha confessato il fratello Yari.

Ylenia Carrisi: arriva la confessione del fratello Yari che sa tutto!

Come tutti noi sappiamo, la scomparsa della figlia di Al Bano e Romina Power, è avvenuta nella notte del 31 dicembre del 1994, ed è ancora oggi avvolta nel mistero.

La ragazza ha chiamato per l’ultima volta i suoi genitori e poi non si è saputo più nulla di lei, per Al Bano la figlia è morta nelle fredde acque del Missisipi, ed è riuscito ad ottenere il certificato di presunta morte.

Per quanto riguarda, invece, Romina Power, la figlia è ancora viva e si trova da qualche parte nel mondo.

Si è spesso detto che Ylenia, è stata avvistata in varie parti del mondo, come in Arizona in un convento, e che successivamente è andata via, e per la precisione in Asia, per non farsi trovare.

Per il momento, non è stata confermata la voce che è circolata, perché non ci sono conferme di nessun genere.

Anche i fratelli non hanno mai perso la speranza di ritrovare la sorella Ylenia, che è scomparsa.

Per Yari, è quasi sicuro che la sorella si in qualche parte del mondo, ed ha dichiarato le seguenti parole:

“Ho cercato Ylenia per tanti anni, raccogliendo articoli, informazioni e andando in giro per il mondo. Adesso lascio che sia lei a fare il primo passo, perché sono sicuro che sia ancora viva”

Quindi come mamma Romina Power anche Yari è della stessa idea, che Ylenia sia viva da qualche parte.

Secondo voi, cosa è successo a Ylenia Carrisi? Siete d’accordo con Romina Power oppure con Al Bano?