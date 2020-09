By

Vediamo insieme chi ha fatto grandi feste, una volta che la super seguita Benedetta Rossi è rientrata a casa.

Lei è una delle maggiori food blogger italiane, e con la sua simpatia e semplicità ha conquistato praticamente tutti.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Benedetta Rossi: grandi feste dopo la sua assenza ma non dal marito!

Il suo ultimo libro sta per uscire, e stiamo parlando del quinto, e lei è la bravissima Benedetta Rossi, che è riuscita a far avvicinare alla cucina molti italiani.

Le sue ricette sono sempre molto semplici da seguire ed il risultato è assolutamente garantito!

Benedetta poi, ha un ottimo rapporto con i suoi fan tramite il suo profilo social di Instagram, dove li tiene sempre aggiornati su quello che succede nella sua vita privata, o dietro le quinte, quando registra il programma Fatto in casa per voi, o è alle prese con la stesura del suo libro.

Ma vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore, e che Benedetta ha pubblicato, partiamo dall’inizio.

Benedetta, come lei stessa ha dichiarato si è assentata per molte ore da casa, perché proprio in previsione dell’uscita del suo libro, avrà varie interviste da fare.

E per questo motivo, è andata a fare shopping, ma non è una cosa che le piace molto, ed ha confessato che si è fatta aiutare dalle signore che erano in negozio.

Ha poi fatto anche una sfilato con i capi scelti, e le stanno tutti davvero molto bene, ma chi le ha fatto grandi feste dopo la sua assenza?

Ovviamente il cucciolo Cloud, che ha sentito la mancanza di Benedetta e l’ha riempita di feste appena è arrivata, e lei ha ovviamente apprezzato molto dopo tutto lo stress nella scelta degli abbinamenti.

E voi quando siete stanchi e rientrate da una giornata difficile, anche il vostro cucciolo vi riempie di coccole ed attenzioni?