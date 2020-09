Al Bano e Romina Power bellissimi da giovani: una fan page della coppia più amata dagli italiani mostra ai fan un video del 1973

La coppia di cantanti è ancora oggi una delle più amate dagli italiani. Anche se le vite del cantante di Cellino San Marco e della star di origini americane si sono divise, la passione della gente è sempre forte per loro. Sappiamo bene che lui da qualche anno fa coppia con Loredana Lecciso, mentre lei è attualmente single. Ha sofferto tanto Romina dalla separazione con il marito, ed ha tentato anche un riavvicinamento negli ultimi mesi. Ma Loredana Lecciso ha fatto di tutto per tenersi stretto il compagno. Anche se di matrimonio proprio non se ne parla. “Almeno per i prossimi trent’anni non ci penso proprio” ha affermato in una recente intervista il cantante pugliese. Che vuole rimanere in ogni caso in buoni rapporti con la ex moglie. Adesso il suo unico interesse resta quello che appare un chiodo fisso. Ossia di tornare da protagonista al Festival di Sanremo da protagonista. In coppia con Romina? Non si sa al momento quali siano le sue intenzioni. Anche se i fan sognano un ritorno della coppia sul palco dell’Ariston.

Il pubblico ricorda con piacere le performance della coppia del passato

Albano e Romina Power sono sempre nei cuori dei fan. C’è da dire che anche su Instagram i due hanno un grande seguito. Con i nostalgici delle loro canzoni che con piacere ricordano il passato attraverso i loro brani. Che hanno fatto la storia della musica italiana. Su Instagram ci sono anche decine di pagine a loro dedicate. Con tante foto e video che raccolgono i loro successi. Facendo una ricerca sul web ci siamo resi conto che ce ne sono davvero in grande quantità. E grazie ad una di questa che siamo riusciti a trovare dei video inediti che hanno mostrato un pezzo della storia musicale. Uno (pubblicato sopra) fa riferimento al 1973, con immagini in bianco e nero che mettono in risalto la bellezza dei due cantanti. Che giovanissimi stanno per percorrere un cammino straordinario insieme. Ricco di successi e soddisfazioni. Ci sono stati anche per loro dei momenti difficili. Che probabilmente hanno segnato anche la fine del loro rapporto. Uno in particolare resta quello della scomparsa della figlia Ylenia. Mistero che ancora oggi resta irrisolto. Ma torniamo al passato. Ed alla vita dei bellissimi e bravissimi cantanti. Con il secondo video (pubblicato sotto) che fa riferimento al 1980. Con le immagini a colori e con la coppia che rimane sempre bellissima. Grande fascino per lui, bellezza naturale e da capogiro per lei. Immagini che siamo certi saranno apprezzate dai loro fan, che potranno ripercorrere attraverso queste immagini anche la storia della propria vita.