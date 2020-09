Elisabetta Gregoraci ha pronunciato una frase forte sul suo ex. Per poi correggere il tiro

La showgirl è la protagonista assoluta di questo inizio del Grande Fratello Vip. Prima del suo ingresso nella casa ha già fatto parlare di se con il ‘giallo’ che ha portato a posticipare per lei il gioco per dei problemi personali. Poi nell’arco dell’ultima puntata ha pronunciato delle frasi che hanno fatto discutere. E che riguardano il suo ex marito Flavio Briatore. La coppia ha avuto anche un figlio, Nathan Falco, che cresce con l’affetto dei due genitori, anche se separati. La showgirl ha avuto modo di parlare con le sue nuove compagne di avventura, lasciandosi andare a delle affermazioni anche abbastanza forti su Briatore. Innanzitutto ha confessato a Stefania Orlando Adua del Vesco e Matilde Brandi di aver dovuto sacrificare la sua vita per stare con lui. Dei sacrifici forti per una ragazza di 24 anni. Poi, tornando al rapporto con l’ex marito ha confermato che per lei “Flavio resta una persona speciale. Anche se è stato un amore ingombrante ma comunque importante”. Proprio questa frase ha scatenato alcune polemiche nel pubblico. Anche se la showgirl ha corretto il tiro affermando che nonostante tutto lei non rinnega nulla del suo passato. Affermando di essere stata 13 anni al suo fianco contribuendo a migliorarlo come persona. “Per me è sempre stato Flavio”, ha dichiarato. Riferendosi al fatto di non averlo scelto per la sua posizione da ricco imprenditore. La showgirl ha continuato il suo discorso affermando di aver dato una vera famiglia a Briatore. Ma anche un figlio e dei valori che non aveva prima di conoscere lei. Perché era legato a cose materiali. “Io gli ho dato tutto” ha dichiarato ancora. Elisabetta Gregoraci ha anche parlato del figlio Nathan Falco. Ammettendo che su lui non si sono mai messi d’accordo: “E’ un bambino meraviglioso nostro figlio” ha raccontato con orgoglio. Poi l’aneddoto che riguarda un incomprensione con Briatore: “Io lo chiamo Nathan, lui Falco. Anche su questo non ci troviamo”.