Giulia e Silvia Provvedi bellezze spettacolari su Instagram nelle vesti di Dj sensuali e belle: i follower sono pazzi de Le Donatella

Sorelle gemelle inseparabili e belle. Ma anche sensuali e sexy su Instagram. Con le loro curve bollenti che spesso lasciano senza parole i follower. Entrambe le sorelle non stanno vivendo un periodo semplice nelle loro vite sentimentali. Silvia è mamma della piccola Nicole, ma attualmente il suo compagno Giorgio De stefano è in carcere. Le sue accuse sono molto pesanti. Si parla di ‘Ndrangheta ed associazioni malavitose. Una brutta storia che non ha tolto il sorriso a Silvia. Che con grande determinazione ed amore si sta dedicando alla figlia, insieme all’aiuto della famiglia e della sorella Giulia. Che a sua volta vive un rapporto complicato con il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. In attesa che i diretti interessati possano chiarire la loro situazione, per mettere a tacere anche le voci di gossip, Giulia è una seconda mamma per la piccola Nicole. Intanto le sorelle cercano di vivere al meglio le loro vite, anche se come detto in amore le cose per loro due non vanno per il meglio. Tanti i loro post sulla loro pagina Instagram Le Donatella, che riscuote un grande successo di visite. I follower infatti stravedono per loro, e adesso anche per la piccola Nicole. Che grazie alla mamma ed alla zia è diventata già un ‘personaggio’ pur avendo pochi mesi di vita. Nell’ultimo post che hanno pubblicato si sono presentate ai fan in versione Dj. Giulia e Silvia Provvedi hanno mostrato tutta la loro bellezza e sensualità ai follower. Che hanno preso d’assalto il post riempiendo le due sorelle di complimenti. In particolare la scollatura al vestito di Giulia ha scatenato le fantasie dei fan. Che si sono scatenati alla visione del post. Che anche stavolta ha ricevuto numeri record sin dalla sua pubblicazione. A testimoniare l’affetto che il pubblico ha nei loro confronti.