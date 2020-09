A un giorno dal nuovo patto europeo sui migranti, la Alan Kurdi sbarca in Sardegna

Il Viminale ha autorizzato lo sbarco in Sardegna dei 125 migranti a bordo della Alan Kurdi. Solo ieri, in Europa, si è discusso di ricollocamenti.

Il Ministero dell’Interno ha autorizzato la Alan Kurdi – nave che fa capo alla Ong Sea Eye – a sbarcare in Sardegna. La decisione del Viminale – spiega TgCom24 – è stata presa a seguito del peggioramento delle condizioni meteorologiche che avevano indotto la nave a chiedere di potersi avvicinare alle coste nella rada di Arbatax. Il dicastero cui fa capo il ministro Luciana Lamorgese ha precisato che è già scattata la procedura di ricollocamento prevista dall’Europa e che, dunque, l’80% dei migranti che sbarcheranno in Sardegna saranno trasferiti in altri Paesi dell’Ue. Il ministro – riporta La Stampa – in audizione al Comitato parlamentare Schengen, ha dichiarato: “La nave Alan Kurdi non è adeguata a sopportare un mare molto mosso. Abbiamo sentito altri Paesi europei che hanno dato disponibilità a prenderli tutti tranne 25. Soltanto 25 migranti dovrebbero restare in Italia”.

Proprio ieri la Commissione europea, presieduta da Ursula von der Leyen, ha discusso sul nuovo patto sui migranti che andrà a sostituire il Trattato di Dublino. La riforma prevede che i Paesi Ue – a titolo volontario e senza alcun obbligo – aiutino i Paesi di primo approdo a farsi carico della gestione degli immigrati che sbarcano. Viene cancellata la distinzione tra chi proviene da Paesi con guerre in corso e migranti economici e vengono equiparate tutte le persone salvate in mare. Inoltre viene tenuto conto anche del passato dei migranti e dei legami di parentela: se un migrante ha un parente che vive in uno Stato Ue, questo dovrà farsi carico anche dell’immigranto sbarcato. Così come se un migrante, in passato ha studiato o lavorato in un Paese europeo, questo dovrà farsene carico. Oltre ai ricollocamenti, i Paesi membri potranno aiutare le altre nazioni attraverso i “rimpatri sponsorizzati“, ovvero finanziando i rimpatri di coloro che si vedono respingere la richiesta d’ asilo.

Samanta Airoldi

Fonte: TgCom24, La Stampa