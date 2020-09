Caterina Balivo bellissima allo specchio: la conduttrice ha ricevuto tantissime richieste da parte dei follower per tornare in televisione

Non è la prima volta che la conduttrice riceve delle richieste da parte dei follower di Instagram. Apprezzata a ben voluta anche dal pubblico televisivo, riesce a farsi volere bene anche quando si fa notare su Instagram. Durante le puntate del programma “Detto Fatto” ha riscosso un grandissimo successo. Il suo modo di condurre è sempre piaciuto ai telespettatori, con l’aggiunta che è una bellissima donna si riesce a capire il motivo del suo successo. Che rimane forte e costante nel tempo. Anche in questo periodo di pausa di riflessione i fan non si dimenticano di lei. Che è rimasta nei cuori della gente. Adesso però la conduttrice napoletana ha voluto staccare un po’ la spina. Decisione che già qualche mese fa, durante l’emergenza coronavirus ed il lockdown, aveva fatto intendere. E che adesso ha confermato. Decidendo di volersi al momento dedicare alla famiglia, accantonando per un po’ la televisione e la conduzione. Motivazione assolutamente valida, ma che purtroppo non tutti sono riusciti a comprendere. Infatti per settimane, ma ancora oggi, sono tanti i fan che le chiedono di tornare in televisione. E di continuare a svolgere il lavoro che in passato ha fatto benissimo. Ma la sua decisione al momento appare irremovibile. Anche se i follower di Instagram non demordono. Infatti in occasione dell’ultimo post pubblicato in tanti hanno fatto la solita richiesta a Caterina Balivo. Una foto allo specchio (che riproponiamo sotto) ha avuto un grande successo di pubblico. Con i like ed i commenti che non sono mancati come sempre in migliaia. “Niente è più bello di riconoscersi allo specchio, sia per come si è fuori ma soprattutto per come si è dentro. Buona notte”. Tanti come detto i messaggi dei follower per lei. Soprattutto di quelli che già adesso avvertono la sua assenza dalla televisione.