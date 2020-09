Antonella Mosetti ha postato una foto su IG che ha messo in evidenza i suoi ‘miglioramenti’ estetici al viso. Tante le critiche dei follower

La showgirl da tempo ha avuto un cambiamento nell’aspetto che ha suscitato tante discussioni tra i fan. Soprattutto su Instagram, dove rimane molto attiva, tanti i commenti che hanno espresso perplessità su quelli che sono stati definiti ‘ritocchi’ sbagliati. Bellissima e con delle curve da capogiro, c’è da dire che la maggioranza dei suoi follower ha espresso sempre pareri positivi nei suoi confronti. Nell’ultimo periodo l’ex showgirl di “Non è la Rai” ha attirato l’attenzione su di sé anche per altri motivi. Prima la querelle con Selvaggia Lucarelli. Poi la notizia della suo contagio al Coronavirus. E le polemiche su una frase riportata su Instagram in merito alla situazione dei contagi al Billionaire di Flavio Briatore. Calorosa ed istintiva, la sua personalità forte balza agli occhi. Soprattutto quando si vede attaccata, spesso ingiustamente, si nota il suo spirito battagliero che la porta ad avere scontri non solo con i personaggi dello spettacolo e della televisione.

Bella e sensuale comunque nell’ultimo post che ha pubblicato

Ma anche con i follower di Instagram. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha fatto sognare i folower con una scollatura che ha messo in evidenza il suo décolleté che non è passato inosservato. Ma lo scopo della foto che ha pubblicato è stato quello di tornare a parlare di alcuni suoi aspetti fisici. In particolare su quelli che fanno riferimento al volto. Che adesso, secondo quanto ha commentato, si avvicina il più possibile alla versione ‘al naturale’ grazie ad una serie di interventi del dottor Nino Favoriti. “Non sono ciò che tutti vedete. Sono ciò che pochi trovano. E che pochi , pochissimi comprendono! Grazie al mio dottor Nino Favoriti per avermi ridato, piano piano, il mio volto al naturale. C’è dietro un grande lavoro psicologico e una grandissima bravura da parte sua!!!!! Lui ama la bellezza al naturale e direi che ci stiamo arrivando 🙏🏻💙”. Ma non tutti i follower hanno apprezzato il post. Affermando che ci sia poco di naturale in quel viso. Noi non esprimiamo pareri, lasciamo giudicare voi pubblicando la foto sotto. Anche se c’è da dire che rispetto al passato dei cambiamenti nel viso di Antonella Mosetti adesso sono tangibili e ben in mostra. La sua versione al naturale sembra in atto. Ovviamente rispetto al passato sono oggettivi delle diversità che balzano agli occhi. Ma la diretta interessata parla nel messaggio di versione al naturale che sta arrivando. Quindi con il percorso che ancora non è completo. Aver condiviso questo percorso insieme ai follower è sinonimo di consapevolezza e determinazione di voler riparare a qualcosa che probabilmente non è andato in passato nel verso giusto.