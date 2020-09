Vaiano: la piccola di due anni era in casa mentre il papà uccideva la mamma

Secondo le ricostruzioni sull’omicicio-suicidio avvenuto a Vaiano, la bimba di Claudia e Leonardo si trovava in casa

I carabinieri si presentano in casa di Claudia Corrieri a Vaiano -Prato – per avvertirla del suicidio del compagno, Leonardo Santini, ma qui trovano il corpo della moglie per terra in un lago di sangue. Cosa è successo? Attraverso le ricostruzioni capiscono subito che si è trattato d’un omicidio-suicido, ma c’è una cosa che non emerge: la bambina di due anni della coppia non era dai nonni come si pensava, ma al momento dell’omicidio la piccola si trovava nella stanza affianco. A dimostrare l’ipotesi -riporta Fanpage– sono le riprese fatte dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso soltanto una volta la macchina di Leonardo Santini. La vicenda dunque cambia scenario: Claudia – 38 anni – e Leonardo – 50 anni – litigano animatamente e preso dall’impeto, lui inizia a colpire più volte la testa della convivente con un oggetto pesante per poi inferirle il colpo finale: una ferita alla gola con un’arma da taglio che attualmente non è ancora stata ritrovata. Al momento dell’accaduto la bambina si trovava nella stanza affianco e soltanto alle 9 della mattina, il padre dopo aver lasciato un biglietto nell’abitazione, ritrovato poi dai carabinieri, avrebbe portato la figlia dai nonni e successivamente, avrebbe guidato per 60 chilometri in direzione San Marcello Pistoiese. Qui avrebbe raggiunto il ponte sospeso e si sarebbe gettato da 35 metri di altezza e nessuno ha visto la scena, finché un escursionista trova il corpo in fondo a un canalone.

La bambina rimasta orfana – riporta Notiziediprato. è affidata, per decisione del giudice tutelare, alle cure dell’avvocato Gabriele Terranova che si occuperà degli interessi della piccola fino al raggiungimento della maggiore età. La madre di Leonardo ha scritto qualche riga per il figlio su Facebook ritenendosi in colpa per non aver capito la situazione, per non essersi accorta della gravità del suo rapporto con Claudia.

Isabella Bellitto

Fonte: Fanpage, Notizie di Prato