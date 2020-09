Rita Rusic fa impazzire i follower di Instagram con una scollatura abbondante che mostra le sue curve bollenti e che fa il giro del web

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori da perdere la testa su Instagram. Nell’ultimo periodo i post che pubblica non passano inosservati, con le sue curve bollenti che fanno il giro del web in pochi minuti. A 60 anni l’ex modella ed attrice riesce a far perdere la testa ai suoi ammiratori. Che crescono sempre di più anche sul web dalla sua apparizione al Grande Fratello Vip. La presenza nella scorsa edizione al programma di Alfonso Signorini le ha offerto una forte visibilità. Che le ha concesso di incrementare i suoi numeri su Instagram. Fisico scolpito e perfetto, tra foto e video appare irresistibile in tutte le occasioni che compare sui social. A testimonianza del forte amore che i suoi ammiratori hanno per lei. A distanza di anni rimane una bella donna, attraente e sensuale. Per lei infatti gli anni sembrano non passare, con la freschezza fisica che rimane a suo vantaggio. Nell’ultimo post che ha pubblicato è riuscita a scatenare i suoi ammiratori, che non hanno potuto non apprezzare uno scatto non per deboli di cuore. Il selfie allo specchio con sorriso malizioso l’ha mostrata con giubbotto viola sbottonato. Senza reggiseno il riflesso dello specchio ha evidenziato il suo lato a coperto a stento dall’apertura del giubbotto. Una foto che non è passata inosservata, e che ha scatenato le fantasie dei follower. Un grande successo per Rita Rusic che appare non solo in grandissima forma, ma anche bellissima più che mai. I commenti dei follower sono stati tantissimi, e tutti che hanno esaltato la sua fisicità. “Bellissima più di così non si può” hanno scritto in tanti. Post che abbiamo pubblicato anche noi sotto e che ha confermato la passione che i fan hanno nei suoi confronti.