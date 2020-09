Anna Falchi scatena i follower di Instagram con un post promozionale che invece ottiene un successo clamoroso e personale per la sua bellezza

La conduttrice è un personaggio pubblico molto amato ed apprezzato dal pubblico. Amatissima dal pubblico, riesce con la sua presenza a tenere incollati i telespettatori alla televisione. Qualità a suo favore, oltre alla bravura ed alla simpatia, sono di sicuro quelle fisiche. Bellissima ed attraente, rimane ancora oggi una delle donne più desiderate dagli italiani. Fisico asciutto e curve da capogiro le permettono di riscuotere un grande successo di pubblico anche su Instagram. Non è la prima volta che accade che la conduttrice faccia impazzire i follower. Anche con commenti che sono ironici ma mai volgari. Il suo exploit è cominciato prima dell’emergenza coronavirus in Italia. Con la sua passione per la Lazio e per il calcio che le hanno permesso di guadagnare tanta visibilità tra i suoi follower. Il ‘giochino’ del vedo non vedo e le foto bollenti ad ogni vittoria di Immobile e compagni, hanno fatto il giro del web. Lei che per l’ultimo scudetto della squadra bianco celeste si spogliò per festeggiare il trionfo, quest’anno aveva promesso ai tifosi qualcosa di simile. Purtroppo per i folower lo scudetto non è andato alla Lazio. E Anna Falchi ha dovuto abbandonare il giochino e l’idea di spogliarello commemorativo. Ma allo stesso modo ha omaggiato i follower della sua bellezza e sensualità ad ogni apparizione su Instagram. Cosa che ha fatto, forse involontariamente, anche nell’ultimo che ha pubblicato. Con una scollatura evidente che ha scatenato i suoi ammiratori. Il post, che aveva un intento promozionale, ha scatenato i commenti anche ironici dei follower. Uno in particolare ha scritto: “Le più belle te..e dal 1861. Grazie Cavour 😍”. Un modo scherzoso per commentare la foto. Ma che ha reso l’idea di quanto sia amata dal suo pubblico. Post che come sempre abbiamo pubblicato sotto per mostrare la sua bellezza che ha scatenato i fan.