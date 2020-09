GF Vip ormai nel vivo con la quarta puntata superata con tanti colpi di scena. Intanto l’avvicinamento tra Gregoraci e Petrelli continua

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata vibrante. Con tante emozioni che hanno condito la serata sin dai primi minuti. Ma la scena è stata presa ormai in questi primi giorni dalla coppia che si sta formando tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Tra i due c’è un forte feeling. Con lo zampino di Alfonso Signorini che ci ha messo tanto di suo per far avvicinare i due subito dall’ingresso nella casa della showgirl. Il bacio nella prova per l’approvvigionamento delle scorte è stato il primo contatto tra i due. Che poi hanno continuato a stuzzicarsi, con lui che sembra molto preso da lei. Che invece prova a trattenersi, nonostante appare palese che possa da un momento all’altro scoccare la scintilla. L’ex compagna di Flavio Briatore prova a resistere ai continui tentativi di avvicinamento di Pierpaolo, che ieri sera ha rotto gli indugi provando a sferrare l’assalto decisivo nei confronti di Elisabetta. E’ successo qualcosa di clamoroso nella notte? A chiusura della serata i concorrenti si sono rilassati fino a tarda notte per poi andare a dormire. Con le luci spente in molte stanze della casa i concorrenti si sono preparati alla notte. Elisabetta nel suo letto e Pierpaolo è rimasto in agguato. Ad un certo punto, come testimoniano le immagini del GF Vip, Pierpaolo si è infilato nel letto di Elisabetta. Con lei che però è rimasta sulle sue, forse anche perché imbarazzata dalla presenza degli altri concorrenti. O magari perché ancora non libera mentalmente, avvertendo ancora la presenza delle telecamere. Il primo vero tentativo sembra quindi essere andato a vuoto. Ma siamo certi che Pierpaolo ci proverà ancora. In fondo l’avventura all’interno della casa è appena cominciata per tutti. E ne vedremo ancora delle belle, su questo non c’è dubbio.