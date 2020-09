Flavio Briatore in gran forma torna a farsi notare su Instagram in foto con una bellissima e famosa modella, sua amica da anni

L’imprenditore nelle ultime settimane è stato al centro dell’attenzione per motivi che lui stesso non aveva preventivato. L’emergenza coronavirus lo ha colpito in prima persona, prima con la sua positività, e di seguito con le polemiche sul suo locale in Sardegna. Il Billionaire e le feste del mese di agosto hanno scatenato delle polemiche forti nei suoi confronti. Per fortuna la positività non ha riportato danni alla sua salute, ma anche in questi giorni non si è smesso di parlare di lui anche a causa di alcuni video che ha pubblicato su Instagram. Con l’argomento coronavirus al centro dell’attenzione e con i vari commenti – a suo favore o contro – da parte dei follower ma anche di altri personaggi pubblici e della televisione. Insomma, quando Flavio Briatore espone le proprie idee in pubblico scatena sempre delle reazioni. Positive o negative che siano, l’ex manager della Formula Uno resta un personaggio seguitissimo. Adesso che la sua ex moglie sta vivendo un esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha voluto postare una foto con una sua amica modella bellissima. Lo scatto su Instagram ha avuto un grande successo. Anche perché al suo fianco non c’è stata una modella qualsiasi. Si tratta di Naomi Campbell, che resta bellissima come sempre. Nel post l’imprenditore ha così commentato lo scatto: “Ieri è venuta a trovarmi @naomi a Monaco”. A voler sottolineare che al momento ha lasciato la Sardegna per spostarsi nella sua residenza di Montecarlo. Dove si è incontrato con la splendida modella, che rimane bellissima e sexy sempre. Tante le allusioni dei follower nei commenti sotto al post, ne scegliamo una che anche in modo ironico riassume molte altre: “Come sarà andata a finire poi?”. E voi, cosa ne pensate di questo incontro tra l’imprenditore e la modella mentre la Gregoraci si trova nella casa del Grande Fratello Vip?