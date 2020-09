Luxuria senza peli sulla lingua: l’ex parlamentare ha chiarito che ci sono tanti attori costretti a tenere segreta la loro sessualità

L’ex parlamentare come sempre non ha problemi ad esprimersi su qualsiasi tema immaginabile. Dai più semplice sul gossip a quelli più critici. In particolar modo proprio a lei quello della sessualità resta caro, avendo sempre pensato che ognuno debba viverla come meglio crede. L’argomento di oggi è di sicuro l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Gabriel Garko. Che ha chiesto di parlare con la sua ex Adua Del Vesco per dei chiarimenti importanti. Infatti l’attore ha fatto coming aut, chiarendo una volta per tutti la sua sessualità. Facendolo anche pubblicamente nel programma di Alfonso Signorini. Momenti toccanti tra i due attori che si erano lasciati senza chiarimenti. Con le lacrime di entrambi che hanno così potuto abbracciarsi. La lettera di Gabriel Garko ha emozionato non solo Adua ma lo studio ed i concorrenti nella casa. Ma anche tutti i telespettatori a casa. Vladimir Luxuria, dopo l’incontro avvenuto nella casa, ha twittato con un messaggio che ha colpito tutti. Si tratta del tema della libertà di esprimere liberamente la propria sessualità. Cosa che ha fatto Garko, ma che non tutti avrebbero il coraggio di fare. L’ex parlamentare infatti ha dichiarato che in giro ci sono “tanti attori che si fingono etero solo perché i loro agenti li vogliono sex symbol per le donne. In caso contrario non lavorerebbero”. Un messaggio che ha fa generato scalpore. Per un argomento attuale e di discussione. Le reazioni dei concorrenti all’interno della casa sono state ovviamente tutte di apprezzamento per Gabriel Garko che ha avuto il coraggio di chiarire la sua posizione. Anche se in affetti molto concorrenti hanno fatto sapere di conoscere la la situazione. Elisabetta Gragoraci ha ammesso di ammirare il gesto di Garko, che potrebbe essere di esempio per tanti altri ragazzi.