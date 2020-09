Ballando con le stelle, ecco perché Francesca Fialdini ha detto di no

In un’intervista a Vero, Francesca Fialdini racconta i motivi del suo rifiuto a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci.

Non si sarebbe sentita a casa negli studi di Ballando con le stelle. Lei è Francesca Fialdini, amatissimo e popolarissimo volto di Rai1. Ha riscosso anche quest’anno un grande successo con il suo programma in onda ogni domenica pomeriggio sulla prima rete. E’ stata inoltre al timone della conduzione di “Da Noi… A Ruota Libera”, dedicata a svariati argomenti senza mai dimenticare l’intrattenimento. Un programma fresco, divertente e intrigante, che non annoia ma rilassa tenendo incollati i telespettatori per qualche ora di distrazioni e relax. E c’era chi avrebbe voluto certamente vederla a Ballando. Si era parlato negli scorsi mesi e, sopratutto nelle ultime settimane, di una sua possibile partecipazione alla prossima edizione del programma, attualmente ancora in stand by. Ma la Fialdini, durante un’intervista sul settimanale familiare Vero, ha definitivamente smentito le voci al riguardo.

“Sono lusingata che si sia fatto il mio nome, ma mi sarei sentita fuori contesto, fuori da casa mia. Non sono una ballerina e dovrei prima riuscire a vincere l’imbarazzo!”, ha detto la Fialdini, che si è poi sbilanciata sulla sua vita privata. Non ha infatti mai rinunciato al suo grande sogno di avere una famiglia tutta sua: “Comunque non voglio rinunciarci. Ho anche messo in conto di adottare dei bambini. Mi piacerebbe a prescindere dalla possibilità di avere figli miei!”, ha dichiarato. Infatti, anche se la sua vita sentimentale è sempre stata lontana dai gossip, Francesca Fialdini è felicemente fidanzata con un odontoiatra di Lecco, di nome Milo. In realtà i due si conoscono da tanto tempo e so tratterebbe del suo primo amore che ha deciso di frequentare dopo un periodo di allontanamento. Questa tesi, però, è stata smentita da chi insinua che la coppia sia nata nel 2009. Se fosse vero, vuol dire che la Fialdini è fidanzata da ben 11 anni.