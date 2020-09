Bianca Guaccero posta una foto su Instagram che la mostra in tutta la sue bellezza e sensualità. Ma qualche fan non apprezza una sua scelta

La conduttrice di “Detto Fatto” è stata protagonista assoluta sui social. Alla notizia del ricovero d’urgenza (per un appendicite) dell’amico Raimondo Todaro, ha voluto scrivere un messaggio su Instagram. Esortando l’attuale compagno di danza di Elisa Isoardi nel programma Ballando con le stelle a riprendersi al più presto. La conduttrice ha ospitato spesso Todaro nel suo programma, apprezzandone le sue doti artistiche. Voci di gossip parlano di un flirt tra il maestro di danza e la Isoardi. Anche per gli sguardi ed il feeling che tra i due si può notare nelle esibizioni. Il pubblico di Instagram ha apprezzato molto il gesto della conduttrice di Detto Fatto. Con tanti follower che si sono accodati al lei augurando una pronta guarigione a Todaro. Ma Bianca Guaccero non si è fermata nelle pubblicazioni sui social, facendo discutere anche una parte dei suoi folower per una foto che ha postato. Si tratta dell’ultimo scatto che ha condiviso. Bella e sensuale come sempre, ha ottenuto un gran numero di like e commenti, che sono stati in gran parte dei complimenti. Il primo piano ha messo in evidenza le sue caratteristiche fisiche che fanno innamorare i suoi ammiratori. Ma un dettaglio non è sfuggito a qualcuno. Infatti la camicetta bianca è apparsa sbottonata, forse troppo. Con il reggiseno che ha quasi scoperto le sue curve, con il gioco del vedo non vedo che ha reso rovente l’atmosfera. Con gli elogi che non sono mancati per lei. Ma tra i follower c’è stato anche chi ha voluto trovarsi fuori dal coro. Sottolineando l’inutilità del dover mostrare per forza delle scollature e l’intimo: “Che bisogno c’è di scoprirsi e far vedere il reggiseno?”. Una polemica che in effetti è stata sommersa dai commenti positivi che sono stati la stragrande maggioranza per la conduttrice. Che rimane pur sempre amatissima.