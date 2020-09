Floriana Messina irresistibile su Instagram: l’ex concorrente del Grande Fratello fa impazzire i follower con le sue curve bollenti in vista

La showgirl ha fatto impazzire i suoi follower con un video che ha racchiuso tutta la sua estrema sensualità. Curve da capogiro, l’ex concorrente del Grande Fratello 12 è un personaggio amato e seguito sul web. Per lei ci sono anche tante partecipazioni in alcune televisioni locali. Con il calcio che rimane una delle sue passioni che porta avanti negli anni. Grande tifosa del Napoli, riesce a trovare il tempo anche per seguire la sua squadra del cuore nei ritagli lavorativi. Il suo sogno, dichiarato più volte, rimane quello di poter entrare nel mondo del cinema e dello spettacolo. Passione che ha dichiarato anche al presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, magari per farsi assegnare una parte in uno dei suoi film.

Per il momento la bella ed affascinante Floriana Messina si diverte con le sue provocazioni su Instagram. Con foto e video riesce a far innamorare i suoi follower, che la seguono con interesse e passione. Non lasciando nessuna pubblicazione senza un like o un commento. Come detto l’ultimo video non è stato per deboli di cuore. Sexy e scollata, ha messo in risalto le sue curve bollenti, con le immagini che hanno fatto il classico giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Un risultato straordinario che ha confermato la sua popolarità sul web che rimane altissima. Video che abbiamo pubblicato sotto e che ha ottenuto dei numeri importanti sin dalla sua pubblicazione. Pochi secondi, con il décolleté che rimane in primo piano. E che non lascia proprio spazio all’immaginazione dei follower che hanno risposto con like e commenti per esprimere il loro gradimento. “Così ci farai morire” ha commentato qualche fan per confermare la forte carica di sensualità che sprigiona la showgirl in quelle immagini non per deboli di cuore.