Carmen Russo ha postato una foto su Instagram in occasione della sua partecipazione al programma “Tale e quale show” di Carlo Conti

La showgirl è apparsa in gran forma nell’ultimo periodo su Instagram. Con tanti scatti anche in vacanza, che hanno evidenziato un fisico perfetto ed invidiabile. A 60 anni si può tranquillamente dire che mantiene una linea invidiabile, che fa invidia a molte colleghe più giovani di lei. Nel corso degli anni la moglie di Enzo Paolo Turchi ha rappresentato una vera icona sexy, con i balletti che ne hanno esaltato spesso le curve esplosive. Una donna dello spettacolo che ama la televisione, avendone fatta tanta in passato. Adesso che è diventata nonna, non vuole smettere di divertirsi nelle trasmissioni dove viene invitata. Questo 2020 non è stato un anno facile nemmeno per lei a causa dell’emergenza coronavirus che l’ha tenuta in ansia per mesi. Ma in questa parte finale sta per arrivare qualche soddisfazione per lei che ci tiene a far bene nella nuova edizione del programma di Carlo Conti dedicato alle imitazioni “Tale e quale show”. In queste ore si sta lavorando alla prima puntata, con i vari concorrenti che avviano le trasformazioni ai loro volti per arrivare ad assomigliare il più possibile si personaggi che si dovranno poi imitare.

Carmen Russo ha accettato questa sfida con grande entusiasmo e voglia di stupire. E su Instagram ha voluto anticipare ai suoi follower la cantante che imiterà. Si tratta di Sabrina Salerno, una bellissima donna che ha dato spettacolo in quest’estate a suon di curve bollenti e bikini strettissimi. Una sfida di trucco ma soprattutto di voce, in quanto la canzone sarà Boys, il successo che regalò soddisfazioni alla cantante qualche anno fa. I vari post, tra foto e video, stanno mostrando l’avvicinamento alla sua imitazione per la showgirl. Con i follower che hanno espresso i propri pareri su come si sta trasformando. Voi cosa ne pensate? Assomiglia o no a Sabrina Salerno?