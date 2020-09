Justine Mattera strepitosa su Instagram con un body che mette in risalto le sue curve bollenti

La showgirl ha fatto impazzire il web con uno scatto che ha messo in evidenza la sua forte sensualità e bellezza. L’ex moglie di Paolo Limiti ha davvero esagerato con la foto postata su Instagram che non ha lasciato davvero spazio all’immaginazione dei follower. Che hanno potuto apprezzare le sue curve in un body trasparente. Versione vamp da bella e dannata, lo scatto di Damiano Dargenio (come si nota nel tag) ripercorre la saga di Dracula, con l’atmosfera dark di luci ed ombre, ma anche di riflessi e carica erotica. Insomma, uno scatto che non passa per nulla inosservato. E che ha raccolto tanti consensi da parte dei follower. Che hanno potuto ammirare la showgirl in tutta la sua forma fisica. Da tempo attivissima sui social, i suoi ammiratori possono apprezzarne le qualità seguendola sulla sua pagina ufficiale. Che ormai conta quasi 500mila follower. Un numero che cresce sempre di più per lei che a 49anni riesce ad avere un gran numero di ammiratori che stravedono per lei. Tornando all’ultimo post che ha pubblicato (e che noi abbiamo riproposto sotto) in evidenza c’è il lato a che traspare dal body color carne. Con le calze rosso acceso fino a metà gamba che hanno acceso ancora di più la passione dei follower. Che si sono scatenati in like e commenti entusiasti da parte dei suoi ammiratori. Dobbiamo dire che non si tratta della prima volta che accade. Infatti la showgirl ama provocare gli ammiratori con foto che mettono in evidenza il suo fisico curato e perfetto. Che non sembra avere nessun cedimento con il passare degli anni. La dimostrazione della sua freschezza e tonicità arriva proprio dall’ultima foto pubblicata. Che ha reso rovente l’atmosfera sulla sua pagina ed i follower ad esaltare la sua femminilità.