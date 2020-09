Elisa Isoardi è la prima volta che succede: tutti increduli! – VIDEO

Vediamo insieme che cosa è successo, che ha lasciato tutti senza parole, per qualcosa che riguarda Elisa Isoardi.

Lei è una donna bellissima e molto determinata, stiamo parlando di Elisa Isoardi, ma vediamo insieme che cosa è successo ieri sera.

Qualcosa di davvero molto particolare, che nessuno aveva mai visto.

Elisa Isoardi è la prima volta che succede: tutti increduli!

Lei è una bravissima presentatrice, che sa fare benissimo il suo lavoro, ma sta mostrando un lato davvero molto particolare del suo carattere e della sua personalità, stiamo parlando di Elisa Isoardi.

Si è lanciata in questa particolare avventura di Ballando con le Stelle, che sta mostrando anche un lato davvero molto sensuale, e si sta scoprendo come una bravissima ballerina.

Il programma condotto da Milly Carlucci, sarebbe dovuto andare in onda a marzo, ma a causa dell’emergenza sanitaria, ancora in corso, per il Coronavisur, è stato rimandato a settembre.

Ma non sono di certo mancati dei problemi, con il caso di positività al virus per quanto riguarda il maestro di ballo Samuel Peron.

Ma torniamo alla coppia formata da Elisa Isoardi e dal suo maestro Raimondo Todoro, sembra che tra i due stia anche nascendo un sentimento, diverso dall’amicizia, ma per il momento, oltre ad un bacio fotografato da una nota rivista non ci sono conferme o smentite.

Unico problema, ad inizio settimana il bravo e bello Raimondo, ha subito un intervento per un problema di appendicite, e per questo motivo, non era presente in puntata.

Quindi per la prima volta nel programma Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi, si è esibita da solo in un bellissimo balletto che ha ricevuto molti voti da casa, perché davvero apprezzato.

Ha ricevuto anche un video messaggio da parte del suo Raimondo Todaro, che speriamo tutti si riprenda presto e di poterlo vedere nuovamente in pista.

E voi avete visto l’esibizione di ieri sera fatta da Elisa Isoardi? Cosa ne pensate di questo sentimento che sta nascendo con il suo maestro di danza?