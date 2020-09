Francesca Pepe è entrata nella casa del Grande Fratello vip venerdì scorso, ma da quel momento si sono alimentate le voci circa le sue dichiarazioni.

Miss Europa 2016, tenutosi a Beirut, in Libano, è stato vinto dalla francese Diana Starkova, incoronata durante un evento spettacolare con oltre 30 vincitori nazionali di diversi paesi. A riportarlo è Wikipedia e sul web, del resto, si trovano diverse foto e immagini dell’evento. La vincitrice è stata incoronata con una tiara firmata da Chopard, incastonata con 678 diamanti montati su 130 grammi di oro e stimati 350 000 euro. Non c’è traccia, quindi, di Francesca Pepe neanche negli anni precedenti o successivi. La ragazza, entrata lo scorso venerdì nella casa del Grande Fratello, ha infatti dichiarato di essere stata incoronata come reginetta, scagliandosi subito con Tommaso Zorzi, altro inquilino della casa. All’esterno della casa più spiata d’Italia, però, si sono da subito alimentate le voci circa quanto dichiarato dalla modella. Deianira Marzano, in particolare, ha fatto notare come di lei, sul web, non ci fosse traccia. E così, ieri sera, durante le nomination del Grande fratello Vip Alfonso Signorini ha chiesto a Franceska se fosse vero che era stata Miss Europa. La ragazza ha dapprima confermato poi, una volta capito di essere stata smascherata, ha fatto retromarcia: “Ho vinto la prima fascia, non è che dobbiamo per forza mettere i puntini sulle i”.

Un altro mistero che aleggia nei confronti della modella è quello riguardo alla liaison con Vittorio Sgarbi. Secondo le cronache i due avrebbero avuto una relazione, ma qualcosa non quadra. Da un lato, infatti, domenica Sgarbi era ospite di Barbara d’Urso, che stranamente non gli ha chiesto niente a riguardo. Dall’altro sui social stanno circolando alcuni scatti che vedono Francesca assieme a Vittorio Sgarbi e Tommaso Zorzi, coinquilino con cui ha avuto più di un battibecco dal momento del suo ingresso. Francesca, parlando della relazione con Sgarbi proprio con Zorzi, ha spiegato: “A quel punto una giornalista gli ha chiesto “che bella, ma è la tua fidanzata?” e lui ha risposto “vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata”. Insomma, la relazione tra i due è stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri.

Fonte: GfVip