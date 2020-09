Amici di Maria De Filippi, nella nuova edizione una nota cantante al banco dei prof

Amici di Maria De Filippi prenderà il via, come ogni anno, tra ottobre e novembre. La nuova edizione potrebbe vedere nuove presenze al banco dei professori.

Amici 2021 dovrebbe iniziare il prossimo autunno, tra ottobre e novembre. La ventesima edizione del programma dovrebbe ricominciare – il condizionale è d’obbligo – facendo i conti con la situazione Covid che obbliga a rivedere l’impostazione di quasi tutti gli show televisivi. Stanno proseguendo in queste settimane i casting per il talent show, ma sembra che il programma ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà nella sua formula standard, con un appuntamento quotidiano e uno settimanale su Canale 5, sempre il sabato; il serale arriverà invece nella primavera del 2021. Sicuramente, visti i trascorsi, sarà un’edizione comunque rinnovata ed adattata alle misure precauzionali dovute. Non dimentichiamo, infatti, che la diciannovesima edizione, vinta da Gaia Gozzi, è stata mandata in onda senza pubblico in studio, così come la prima edizione di Amici Celebrities è stata trasformata in Amici Speciali per le stesse ragioni di una pandemia in corso.

Dunque, pandemia permettendo, la ventesima edizione di Amici dovrebbe partire a brevissimo e come ogni anno la scuola più famosa d’Italia è pronta ad accogliere cantanti e ballerini che non vedono l’ora di mostrare il proprio talento. Poco si sa del corpo docenti, che in occasione di questa ventesima edizione potrebbe lasciare spazio a grandi ritorni per la celebrazione del ventennale del programma di Canale 5. In questi anni, il banco dei professori ha visto avvicendarsi volti diversi, e secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Vero, Maria De Filippi avrebbe chiesto a Giorgia di prendere parte al programma in veste di insegnante di canto. Per ora il suo ruolo è ancora top secret, ma Maria De Filippi non ha mai nascosto la sua stima nei confronti della cantante, invitata svariate volte in alcune puntate del serale di Amici come special guest. Già nel 2017, infatti, si era ipotizzato l’approdo della cantante ad Amici in qualità di insegnante di canto. E Giorgia, dal canto suo, ha sempre affermato di non sentirsi pronta a scartare dei ragazzi. “Potrei fare più il coach che il giudice. Mi sento più portata nel supporto. E comunque la tv mi mette ancora molto a disagio”, aveva dichiarato la cantante. Da allora, comunque, è passato un po’ di tempo e non resta che attendere eventuali conferme o smentite in merito.

Fonte: Vero