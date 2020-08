Uomini e Donne, svelata la data della prima registrazione. Ma ecco cosa cambia

L’estate sta finendo e i palinsesti televisivi torneranno a riempirsi dei programmi più amati. Tra questi c’è Uomini e Donne, che dovrebbe tornare in onda per la metà di settembre.

Sta per tornare l’inverno e come ogni settembre ritornano anche i palinsesti autunnali. Ritornano i programmi classici che ci tengono compagnia durante il pomeriggio, diventati ormai un’abitudine e una routine a cui non si può rinunciare. Torna, quindi, anche il dating show di Maria De Filippi. “Uomini e donne”, entrato in pausa durante il lockdown e ricominciato a fine stagione in una versione inedita – riprenderà quasi sicuramente il 14 settembre, data di inizio delle scuole in Italia. Le prime anticipazioni sulle novità introdotte nel programma sono arrivate dall’agenzia che si occupa del pubblico in studio, e riportate da Gossip e Tv.

Stando alle prime anticipazioni, sarà consentito l’ingresso in studio del pubblico, che invece non era presente alle ultime registrazioni, causa restrizioni da Covid-19. La prima registrazione ci sarà venerdì 28 agosto 2020, ma non si sa ancora se si inizierà col Trono Classico o col Trono Over. Tornando al pubblico, il numero di persone che possono assistere alle registrazioni è ristretto: appena trenta persone. Prima di entrare in studio, muniti di mascherina, il personale medico misurerà la temperatura di ogni persona. In caso di febbre non sarà chiaramente consentito l’ingresso. Non si sa ancora, invece, se i due troni saranno separati o fusi, così come è stato durante le ultime puntate andate in onda a giugno, prima della pausa estiva. Ma ormai manca poco, e presto si sapranno anche i nomi ufficiali dei tronisti e delle troniste che siederanno sulla canonica sedia rossa, così come quelli dei primi corteggiatori e delle prime corteggiatrici. Tutto sarà svelato a breve, anche perché con il ritorno del pubblico sarà possibile avere più anticipazioni. Non ci resta che attendere!