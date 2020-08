Carlos Corona, la frase contro i gay fa infuriare Nina Moric: “Dio, perdona mio figlio”

Carlos Maria Corona è stato accusato di aver pronunciato una frase omofoba in una Instagram Stories. Contro di lui, si sono scagliati diversi utenti. Ma anche mamma Nina non ha digerito quanto detto dal figlio.

Carlos Maria Corona, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è finito sotto accusa per una frase pronunciata in una recente Instagram Story ha però fatto indignare diverse persone, che hanno accusato il ragazzo di aver pronunciato una frase omofoba. Carlos Maria avrebbe infatti detto, durante un allenamento: “La determinazione è tutto nella vita, se non avete le pal*e siete delle chec*he”. Una frase che non è piaciuta affatto al mondo del web, tanto che diversi utenti hanno accusato il figlio di Fabrizio Corona di omofobia. Addirittura il profilo Gay Center si è attivato per condannare la frase, chiedendo le scuse pubbliche del ragazzo, che supera i 190.000 followers sui social.

E a scagliarsi contro Carlos c’è anche la madre, Nina Moric, che ha subito condannato il gesto di suo figlio. “Vergognati Carlos per ciò che dici”, ha detto la modella croata. Poi, cita i testi sacri: “E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, riprendo le parole di nostro Signore e mi viene da dire “Padre, perdonalo, perché non sa quello che fa”. La Moric si è detta addolorata a causa degli atteggiamenti assunti dal figlio Carlos, e anche per il linguaggio usato dal ragazzo, non in linea con quella che è stata l’educazione data dalla famiglia. “Mi manca il Carlos Maria che mi leggeva e argomentava i saggi di filosofia, mi manca il ragazzo che ho visto crescere giorno dopo giorno e diventare un uomo migliore di quello che potessi immaginare”, lo sfogo di Nina. Infine, Nina Moric si è scusata con quanti si sono sentiti offesi dalle sue parole: “Ma credetemi, non è lui”, insiste l’ex modella. Infine, rivolgendosi di nuovo al figlio dice: “Carlos, da te ho imparato che nella vita la Bontà, il Perdono, la Mietezza sono veri dardi di luce per sconfiggere ogni male…torna a essere quel che eri. Un ragazzo meraviglioso”. Le accuse sono anche contro Fabrizio Corona, colpevole a suo dire di usare il ragazzo. “Nostro figlio per lui è una merce di scambio”, ha sottolineato in una IG Stories.