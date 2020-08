Fabrizio Corona, nudo in copertina del suo libro ci spiega come ha inventato l’Italia

View this post on Instagram

COME HO INVENTATO L’ITALIA. A OTTOBRE. @lanavediteseo @edalbuono.HO 46 ANNI E 4 MESI. UNA VITA ASSURDA INCREDIBILE UNICA.OGNI GIORNO È UN FILM.RACCONTARLA SCRIVERLA CON @edalbuono È STATA LA COSA PIÙ IMPORTANTE CHE HO FATTO FINO AD OGGI.OVVIAMENTE DOPO AVER RIDATO SERENITÀ E FELICITÀ AL MIO @carlosmariacoronathereal .CI ABBIAMO MESSO PIÙ DI 6 MESI CON NOTTI INSONNE BIRRE SIGARETTE E MONTENEGRO.HO MESSO TUTTO IL MIO CUORE ED È DA QUI CHE VOGLIO CHE RIPARTA LA MIA STORIA CHE NON È ANCORA FINITA ANZI…SENTIRETE MOLTO PRESTO PARLARE DI ME.E NON PERCHÉ SARÒ TORNATO IN GALERA. MA PERCHÉ HO IMPARATO COME “SCONFIGGERLI”.SI AVETE CAPITO BENE.”LORO”.QUESTIONE DI TESTA DI MATURITÀ DI ESPERIENZA.E POI DEVO VIAGGIARE IL MONDO COL MIO CARLOS E INVENTARE UN ALTRO PAESE O UN ALTRO MONDO PERCHÉ QUESTO MI STA STRETTO.VEDO IL NULLA INTORNO A ME E RICERCO IL BENE IL VALORE L’INTELLIGENZA E IL TALENTO.IMPOSSIBILE DA TROVARE ANCHE SE IO IN ULTERIORI 7 MESI DI DETENZIONE SENZA NEMMENO 1 ORA D’ARIA CHE È CONCESSA A TUTTI MA A ME NO PERCHÉ IO SONO CORONA CI SONO RIUSCITO.E OGGI VIVO CIRCONDATO DA PERSONE VERE DA DIFENDERE E PROTEGGERE.LE COSE SONO CAMBIATE E IO VOGLIO CAMBIARE TANTE COSE E MI COSTRUIRÒ IL POTERE PER FARLO COME HO SEMPRE FATTO IN QUESTI ULTIMI 20 ANNI. COME HO CAMBIATO L’ITALIA. GRAZIE @elisabetta.sgarbi ❤️ GRAZIE @lanavediteseo GRAZIE @edalbuono “ENRY”. E GRAZIE A ME STESSO E ALLA MIA FOTTUTA DETERMINAZIONE.