“Metodo anti-Covid”: Giulia De Lellis spiega come fare per non prendere il...

Si chiama “metodo anti-Covid” e porta la firma di Giulia De Lellis, che dalla Sardegna spiega come fare per non contrarre il virus.

Tutti gli influencer, o quasi, che si sono recati in Sardegna per trascorrere le vacanze estive hanno contratto il Coronavirus. Tutti, tranne Giulia De Lellis. L’influencer ha spiegato il suo “metodo anti covid”, una tattica infallibile per non prendere il virus. “Mi asciugo i capelli sennò mi viene il Coronavirus”, ha detto in una stories sul suo profilo Instagram la giovane influencer, che ha poi rassicurato i propri follower sul suo stato di salute. Dopo la frase, non passata inosservata al mondo social, la ragazza avrebbe fatto una serie di gesti scaramantici, come battere il pugno sui denti e le corna, come se fosse un vero e proprio “rimedio anti Covid”. Dopo la rottura con Andrea Damante, Giulia è un po’ meno presente sui social forse per godersi qualche giorno di spensieratezza, che sta trascorrendo nell’isola nostrana, meta di molti vacanzieri, insieme alla sua famiglia.

Lontano, Andrea, in vacanza in Sardegna con Ignazio Moser, che intanto ha rotto con Cecilia Rodriguez. Ma cos’è successo davvero tra l’influencer e l’ex tronista? Amedeo Venza, popolare opinionista, è convinto che la storia tra Giulia e Andrea sia definitivamente conclusa, nonostante i fan della coppia continuino a sperare in un nuovo ritorno di fiamma. La coppia dei Damellis è stata al centro del gossip per tutta l’estate, ma dei segnali di crisi erano stati già notati qualche mese fa. I diretti interessati avevano però smentito la cosa, cercando di allontanare le insistenti voci che li vedevano già separati. Poi, hanno fatto chiarezza. Prima Giulia ha parlato di un “momento un po’ triste”. Poi Andrea Damante ha detto che lui e la sua fidanzata avevano bisogno di un po’ di tempo. Da quel momento, i due hanno taciuto. Non resta che attendere per capire se è stata solo l’ennesima crisi oppure… un definitivo addio.