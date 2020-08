Cecilia Rodriguez, quel gesto di Ignazio Moser che fa sperare i fan della coppia

Se Gabriele Parpiglia sembra convinto del fatto che la rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sia definitiva, alcuni movimenti social da parte dei due sembrano smentire l’ipotesi del giornalista di Chi. A farlo notare, Deianira Marzano.

Lei voleva un figlio, mentre lui non era pronto a farsi una famiglia. Questa, almeno, sarebbe una delle cause principali che avrebbero portato Cecilia, sorella di Belen Rodriguez, a rompere definitivamente con Ignazio Moser, conosciuto al Gf vip. E ad essere convinto che tra i due non sia solo una crisi, ma una rottura definitiva, è anche Gabriele Parpiglia, giornalista di chi. “La coppia è scoppiata a causa della forte gelosia dei lei”, dice lui. Eppure, il 25 agosto, alcuni movimenti social hanno fatto sperare i fan della coppia. Deianira Marzano, esperta di gossip ed opinionista, ha fatto notare ai suoi follower degli scambi di like tra i due, su Instagram. Cecilia Rodriguez ha infatti messo “like” all’ultima foto che l’ex fidanzato ha pubblicato sul social; e lui ha fatto altrettanto.

Tentativo di riavvicinamento? Si chiede l’influencer. E non è del resto l’unica. La storia d’amore tra i due, cominciata nella casa del Grande Fratello Vip, ha appassionato moltissime persone. Per amore di Moser, la bella showgirl ha lasciato lo storico fidanzato Francesco Monte, col quale faceva coppia da oltre quattro anni. La relazione tra i due giovani è andata avanti senza intoppi e un distacco sembrava improbabile. Eppure, qualcosa è accaduto tanto che i due hanno passato le vacanze separati: lei al Nord, con la famiglia; lui in Sardegna. Ma a smentire quanti ipotizzano un ritorno di fiamma o un tentativo da parte di entrambi di ricucire gli strappi, ci pensa Gabriele Parpiglia. Il giornalista di Chi ha affermato di aver parlato a lungo con lo sportivo. Il ciclista avrebbe cominciato ad allontanarsi dalla fidanzata a causa della forte gelosia di lei. Inoltre, Moser sarebbe stato molto vicino a una donna in Sardegna, dove ha trascorso le vacanze insieme ad Andrea Damante, anche lui lontanissimo dalla compagna Giulia De Lellis. La donna in questione sarebbe Caterina M Bernal, una modella.