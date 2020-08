Vediamo insieme che problema ha riscontrato Milly Carlucci con il suo Ballando con le stelle, prima dell’inizio.

Il programma condotto dalla bravissima Milly Carlucci ha un problema ancor prima di iniziare, e stiamo parlando di Ballando con le Stelle.

Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Milly Carlucci per Ballando con le Stelle arriva il primo problema

La notizia arriva a poche settimane dall’inizio della nuova stagione del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le Stelle.

La padrona di casa, aveva pensato che le famiglie dei concorrenti potessero partecipare come pubblico in studio, ma come possiamo leggere dalla pagine di TvBlog, questo non sarà possibile.

Quindi, come per moltissimi programmi che sono andati in onda fino ad oggi, anche Ballando con le Stelle, sarà senza pubblico in studio.

Il vuoto si vedrà in modo evidente, dato che il programma va in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma.

Il sito ha anche confermato che i giudici del programma saranno sempre gli stessi, ovvero Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, ma durante le varie puntate ci potrebbe essere un giudice esterno.

Ballando con le stelle dovrebbe iniziare a breve, ovvero il 12 settembre, e per il momento non è stata comunicata nessuna modifica a questa data.

Si sfiderà, quindi, come spesso accade con il programma che andrà in onda su Canale 5 Tu si que vales.

E voi cosa ne pensate della scelta che hanno fatta di non avere alcun tipo di pubblico in studio durante il programma? Potrebbe, secondo voi, penalizzare i concorrenti?