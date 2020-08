Romina Power: svelato il segreto che si nasconde sotto gli abiti ampi

Cerchiamo di capire insieme per quale motivo la super amata Romina Power, negli ultimi anni indossa sempre abiti ampi.

Romina Power è una donna molto amata del mondo dello spettacolo, e sono moltissimi anni che si trova su di un palcoscenico.

Ma vediamo insieme per quale motivo ha fatto questa scelta negli ultimi anni.

Romina Power: il segreto che si nasconde sotto gli abiti ampi

Come tutti sappiamo Romina Power insieme al suo ex marito Al Bano, sono stati i cantanti più seguiti ed amati del nostro paese per moltissimi anni, e lo sono anche oggi.

Le loro vite hanno preso due strade diverse, ma spesso accade che si incontrino nuovamente, non solo per i figli che hanno, ma anche a livello canoro.

Abbiamo infatti potuto ammirarli insieme nell’ultimo Festival di Sanremo, quello di quest’anno.

Ma per quanto riguarda la bellissima Romina Power, negli anni ha fatto una particolare scelta per quanto riguarda il suo abbigliamento.

Ovvero indossa molto spesso, se non sempre, abiti molto ambi, o pantaloni lunghi, ma cerchiamo di capirne il motivo.

Per il momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale ma si possono fare varie ipotesi sulla sua scelta.

La prima ipotesi, potrebbe essere, un suo gusto personale, quindi senza particolari motivazioni, a lei piacciono questi abiti ampi e si trova a suo agio.

Una seconda motivazione, potrebbe essere il suo avvicinamento al buddismo, che non è semplicemente una religione ma uno stile di vita che viene rispecchiato anche da quello che decide di indossare.

Un’ulteriore ipotesi, potrebbe riguardare un suo intervento che ha subito alle gambe, e per questo motivo non potrebbe indossare scarpe con i tacchi, ed avrebbe optato per scarpe comode e abiti larghi.

Quindi il vero motivo non possiamo conoscerlo con certezza, ma sicuramente la bellezza di Romina Power, con questo suo cambio di look, è sicuramente enfatizzata, e se possibile è ancora più bella.

E voi cosa ne pensate di questa scelta di Romina Power, vi piace oppure no? E quale delle tre ipotesi potrebbe essere quella vera?