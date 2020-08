Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo a Cellino San Marco, dove sembra che Al Bano sia andato a cena senza Loredana ma con Romina.

Sembra che in questo momento a Cellino San Marco, ci sia un po’ di confusione, dovuta ad una cena che ha fatto Al Bano.

Ma vediamo insieme cosa sta succedendo e le informazioni che ci sono.

Al Bano va a cena con Romina senza Loredana é caos a Cellino

La situazione a Cellino San Marco sembra stia sfuggendo di mano, perché per una importante cena con il grandissimo Mogol c’era un’assenza particolare.

La situazione tra Romina Power e Loredana Lecciso sembra essere davvero astiosa, tanto che le due donne non riescono a stare sedute insieme per una cena.

Si vocifera anche, che Al Bano, voglia convolare finalmente a nozze con Loredana Lecciso, dopo che il loro rapporto si è rafforzato durante il periodo di quarantena a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Dalle voci che circolano sul web sembra che alla cena con Mogol, Loredana Lecciso non era proprio stata invitata, ed Al Bano si è presentato da solo.

Loredana Lecciso, in alcune interviste ha anche dichiarato di voler far pace con Romina Power, ma da parte sua non c’è mai stata nessuna comunicazione in merito.

Di questa cena c’è un video che ha pubblicato direttamente Yari, dove possiamo vedere Al Bano e Romina Power allo stesso tavolo, mentre Mogol racconta la storia di un amore finito.

Secondo voi, come mai mancava la bellissima compagna di Al Bano? Possono essere vere le voci sul fatto che le due donne, Loredana Lecciso e Romina Power, non riescono nemmeno stare a cena insieme se si ha un ospite come Mogol?