Belen Rodriguez: conquistata da Antonio con una tecnica infallibile

Vediamo insieme come il bell’Antonio è riuscito a fare breccia nel cuore di Belen Rodriguez in pochissimo tempo.

La bella argentina Belen Rodriguez, in questo momento è felicemente accompagnata da Antonio Spinalbese, ma cerchiamo di capire come è riuscito a fare breccia nel suo cuore.

Belen Rodriguez: la tecnica usata da Antonio Spinalbese per conquistarla

Per quanto riguarda la vita privata della bellissima Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione del gossip da qualche mese.

Ovvero da quanto è terminata la sua relazione con il marito Stefano De Martino, dopo già una precedente separazione.

Ma partiamo dall’inizio dell’estate, dove la bellissima Belen si era vista in coppia, con Gianmaria Antinolfi, ma recentemente, sembra che la loro relazione non si andata bene, o forse non è mai nata.

Belen, quindi viene vista in dolce compagnia di Antonio Spinalbese, un bel hairstylist di Milano.

Come possiamo leggere dalle pagine del giornale Chi, sembra che la loro particolare intesa, sia nata proprio mentre Belen faceva una piega.

Sembra che la sua amica, Patrizia Griffini, ha chiamato un parrucchiere, perché Belen doveva sistemare il suo colore ed è arrivato proprio lui, Antonio.

Si legge dalle pagine del giornale che prima c’è stata una chiacchierata tra i due, e poi un invito a cena, e da quel momento Antonio non ha mai smesso di corteggiare la bella argentina.

La loro relazione, continua ad andare avanti, per il momento, tra Ibiza, dove Belen è in vacanza e Milano, dove lui lavora.

Questa volta potrebbe essere una cosa seria, e magari dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martino è riuscita ad aprire nuovamente il cuore ad un uomo.

E voi cosa ne pensate di questa nuova storia d’amore di Belen Rodriguez? Vi piace questo ragazzo?