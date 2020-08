Vediamo insieme di capire l’indiscrezione che sta circolando in queste ultime ore, dove sembra che Can Yaman abbia rifiutato il GF VIP.

Can Yaman è l’attore della serie televisiva DayDreamer che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico, ma sembra che non parteciperà al Grande Fratello Vip, per un motivo ben preciso.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Can Yaman rifiuta il Grande fratello vip: Il cachet è troppo basso!

Sembrava tutto pronto per un prossimo ingresso del bellissimo protagonista di Daydreamer nella prossima edizione dalla casa più spiata d’Italia, ovvero il Grande Fratello Vip.

Alcune settimane addietro, era iniziata a circolare la voce che potesse prendere parte a questo programma dopo l’enorme successo riscosso nel nostro paese con il telefilm turco.

Sembra che la proposta che gli è arrivata, non l’ha accettata anche perché deve iniziare a girare una nuova soap opera che si chiama Bay Yanlis con un’altra star di Better Sweet ovvero Ozge Gurel.

Ma da quello che possiamo anche leggere da “Adnkronos” anche la proposta che aveva fatto Alfonso Signorini per averlo nel suo cast, è stata inferiore a quella che voleva il bel Can Yaman.

Quindi per il momento ha deciso di non esporsi ogni minuti con il grande pubblico, e rimandare questo appuntamento, davvero particolare, magari più in la nel tempo, una volta consolidata la sua carriera come attore.

E voi cosa ne pensate della scelta fatta da Can di non accettare, forse per un compenso troppo basso, o forse per continuare e rafforzare le sue capacità di attore con un nuovo programma?