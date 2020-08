Loredana Lecciso invita a cena Romina Power, lei rifiutata categoricamente

Vediamo insieme che cosa è stato dichiarato per quanto riguarda un invito a cena di Loredana Lecciso dove Romina si è rifiutata.

In questi ultimi giorni si sta parlando molto della cena dove era presente Mogol, come ospite d’eccezione, e non si vedeva Loredana Lecciso.

Cerchiamo di capire cosa è successo in questa occasione, ed anche in una precedente.

Loredana Lecciso ha invitato a cena Romina ma lei si è rifiutata

Per quanto riguarda la cena che si è svolta recentemente a Cellino San Marco, dove c’era il grandissimo Mogol come ospite, era circolato un video fatto direttamente da Yari, dove sembrava non essere presente Loredana Lecciso, ma in realtà non è cosi.

Come è stato pubblicato dal giornale Libero, Loredana c’era ed era seduta proprio accanto ad Al Bano.

Magari, nel video che ha ripreso Yari, in quel momento o non c’era oppure non è stata ripresa per qualche altro motivo, magari personale.

Quindi, gli asti tra Loredana Lecciso e Romina Power, sembra che piano piano, li stiano superando, ma non è proprio detto che sia così, anche se Loredana ha dichiarato più volte di voler abbracciare Romina.

Quando Loredana ha fatto la cena di compleanno per Al Bano, sembra che lei abbia invitato anche Romina, ma quest’ultima si sia rifiutata di partecipare.

Nella puntata che è andata in onda oggi del programma condotto da Adriana Volpe, Giovanni Ciacci si è lasciato sfuggire questa indiscrezione.

Per il momento non possiamo sapere come siano andate veramente le cose, ma possiamo affidarci alle varie dichiarazioni che vengono fatte.

Secondo voi, prima o poi riusciranno Romina Power e Loredana Lecciso a fare pace? E voi come vi comportereste?