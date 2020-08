Il Coronavirus entra anche in casa Celentano. Lui: “Ho paura, come mai...

La terzogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori, Rosalinda Celentano, è risultata positiva al test per il Coronavirus. A rischio la trasmissione Ballando con le Stelle a cui Rosalinda doveva partecipare come concorrente.

Il Coronavirus, nel giro di pochi giorni, ha colpito due personaggi noti dell’imprenditoria e dello spettacolo. Prima l’imprenditore Flavio Briatore, attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano in gravi condizioni e ora Rosalinda Celentano, la terzogenita della storica coppia Adriano Celentano – Claudia Mori. La terzogenita del “molleggiato” – rierisce Fanpage – avrebbe dovuto prendere parte alla prossima edizione della trasmissione Rai Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino Samuel Peron. Anche quest’ultimo è risultato positivo al virus. Le prove delle coppie erano gi iniziate visto che la trasmissione dovrebbe iniziare il prossimo 12 settembre. Ma dopo la scperta dei due casi di Covid sono state subito fermate. Ora lo studio della Rai è stato chiuso per poter essere sanificato. Non si sa se la trasmissione condotta da ormai più di 10 anni da Milly Carlucci inizierà – come previsto – il 12 settembre, se verrà posticipata o addirittura rinviata al prossimo anno. Sarebbe dovuta andare in onda questa primavera ma, a causa del lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, era stata rinviata a settembre. Per il momento non si sa se oltre a Celentano e Peron ci sono altri contagiati tra i ballerini o i concorrenti del programma.

A marzo Adriano Celentano era intervenuto telefonicamente alla trasmissione otto e Mezzo – condotta su La7 dalla giornalista Lilli Gruber – per parlare del “coraggio di avere paura”. Lo showman aveva elogiato l’operato del governo giallorosso e aveva dichiarato: “Credo che la paura sia un atto di coraggio. Per esempio il coraggio di non uscire di casa o di are scelte appropriate da parte di chi ci comanda. Credo che il nostro governo si stia muovendo nel modo più giusto”.

Samanta Airoldi

Fonte: Fanpage, La7