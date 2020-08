Vediamo insieme per quale motivo Benedetta Rossi ha dichiarato che il buongiorno è triste e cosa sta succedendo in casa.

La food blogger Benedetta Rossi è davvero molto amata e seguita, ma cerchiamo di capire cosa sta succedendo in casa.

Le dichiarazioni della bravissima e super amata cuoca.

Benedetta Rossi confessa: “Il buongiorno è un po’ più triste”

La super seguita Benedetta Rossi questa mattina, tramite il suo profilo social di Instagram, ha fatto una amara confessione.

Ha infatti dichiarato che il buongiorno, da qualche giorno a questa parte è più triste del solito.

Cerchiamo di capire per quale motivo e cosa è successo, e cosa ha anche detto il marito Marco.

Nelle storie infatti parlando del loro bel cagnolone Nuvola che li ha lasciati da poco, e quindi la mattina è ancora un po’ triste.

Perché in casa ci sono ancora i suoi giochini sparsi, e perchè è possibile trovare anche dei peli in giro.

Marco ha dichiarato che hanno vissuto in completa simbiosi per molti anni, ed era una parte della famiglia.

Ha anche raccontato che a Nuvola piaceva molto fare il bagno al mare, e che lo portava spesso, in questo periodo dell’anno per fare delle lunghe passeggiate insieme sulla spiaggia.

Questa brutta esperienza però ha permesso di capire, a Marco e a Benedetta, che il pubblico è molto interessato a tutto quello che pubblicano e che, una volta annunciato la scomparsa di Nuvola, sono stati inondati da una enorme quantità d’affetto.

In molti hanno raccontato anche come affrontare questo momento, perché ci erano già passati o ci stanno passando, come loro, adesso.

Si è instaurato un bellissimo rapporto tra Benedetta ed i suoi ammiratori, che una volta superato il dolore per questa perdita, avranno una energia enorme, trovando nuove ispirazioni e nuova voglia di fare.

Sul finire delle storie mentre Marco parlava, e Benedetta lo riprendeva commentando anche ogni tanto, si è anche commosso!

E voi cosa ne pensate di Benedetta Rossi come food blogger e come persona? Seguite le sue ricette ed i suoi programmi? Avete affrontato anche voi la perdita di un animale domestico dopo moltissimi anni?